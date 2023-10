“¡Qué no me falle!”: Jorge Valdivia se la juega por Alexis Sánchez en La Roja y lo presiona al máximo ante Venezuela

Alexis Sánchez tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros mañana con la Selección Chilena. El delantero tiene que dejar atrás la pobre y triste imagen dejada ante Perú en el Monumental y será, nuevamente, titular en La Roja ante Venezuela. Su ex compañero, Jorge Mago Valdivia apuesta todas sus fichas por el Niño Maravilla.

En la previa al partido, en ESPN Chile, Valdivia eligió a Sánchez como el jugador a seguir y el que puede ser la clave para Berizzo en el Estadio Monumental de Maturín. El Mago que estuvo el fin de semana con el histórico de La Roja en la despedida de Matías Fernández le prende velas al delantero del Inter.

Valdivia, en su estilo, definió que el rol que debe cumplir Alexis es fundamental para la Selección y confía en que dejará atrás su mala presentación ante los del Rimac en suelo llanero.

“Para mí, la clave es el ‘Bigotón’, Alexis Sánchez. Pocas veces le hemos visto un partido malo a Alexis y menos dos partidos malos. Va a ser importantísimo. Es un jugador que necesita reencontrase con el buen futbol y creo que la Selección de Venezuela le complicará la vida mañana, le va a complicar la tarea“, dijo el Mago.

Jorge Valdivia le coloca todas las fichas a Alexis para el duelo ante Venezuela (Pantallazo ESPN)

Pura fe en Alexis

Valdivia considera que Alexis Sánchez será el punto de inflexión en el duelo entre Chile y Venezuela en suelo llanero. El Mago reafirma que no cree posible que el goleador histórico de La Roja falle en dos duelos seguidos con el equipo nacional y siente que su rol es clave.

“Conociendo las características que tiene Alexis y conociendo lo buen jugador y lo gran jugador que es me quiero detener en lo que dije al principio, difícilmente uno le ha visto partidos malos a Alexis, imposible verle dos partidos malos“, añadió el Mago.

El ex “10” de La Roja es tajante y admite que “creo que (Sánchez) será determinante mañana, le va a dar la tranquilidad a la Selección y a él mismo“. Sin aspavientos, el exjugador de Chile le coloca la máxima presión al Maravilla: “Ojalá que (Alexis) no me falle y sea la clave en este partido”.