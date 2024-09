El histórico ex jugador de La Roja perdió la cabeza ante la posible presencia de un nominado por Gareca ante Argentina.

La Selección Chilena tendrá un duro compromiso esta noche, cuando tenga que saltar a la cancha del Estadio Monumental de River Plate para enfrentar a Argentina por las Clasificatorias hacia el próximo Mundial de Norteamérica 2026.

Ricardo Gareca ya tiene en mente el equipo que va a parar en la cancha del millonario, donde La Roja necesita imperiosamente sumar unidades para no quedar más relegado de lo que ya está en la tabla de posiciones.

Eugenio Mena forma parte de la delegación chilena. | Foto: Photosport

En la previa del compromiso trascendió que Eugenio Mena podría ser el reemplazante de Gabriel Suazo por la banda izquierda y, esa idea, no le gustó para nada a Patricio Yáñez: “Tiene que ver con la experiencia, qué tiene que hacer Eugenio Mena ahí si no es ni titular en Universidad Católica”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

En esa línea, Patricio Nazario complementa diciendo que “Uno hace el análisis, bueno, no está Gabriel Suazo, pero está Thomas Galdames. Ya, ¿van hacer un grupo? La experiencia la puedes utilizar cuando hay rendimiento, un respaldo. No solo porque fuiste, no porque ganaste puedes llegar”.

“La experiencia tiene que tener detrás un respaldo de rendimiento. Yo me encomiendo a San Gareca y espero que Chile haga un partido corto, no largo. Si van a tener que correr 60 metros…”, remató en el cierre.

La Roja enfrenta esta noche a Argentina en Buenos Aires, mientras que el próximo martes 10 de septiembre deberá recibir la visita de Bolivia en un sancionado Estadio Nacional que contará con la mitad del aforo total del recinto.