La Selección Chilena ya comienza a sentir lo que será un importante encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas, en el que ‘La Roja’ deberá verse las caras ante Ecuador en la altura de Quito, en lo que es un compromiso de gran importancia en el sueño de ir al próximo mundial.

En la previa a lo que será este importante duelo, un histórico nacional como lo es Patricio Mardones se dio el tiempo para conversar con Bolavip Chile y dar la gran clave para que los dirigidos por Nicolás Córdoba pueda sumar puntos en este compromiso trascendental.

“Tiene que presentar lo mejor que tiene Chile, yo creo que Ecuador hoy en día es un equipo potente, que tiene buenos jugadores, pero por lo visto en los partidos que han jugado de local, como también atacan bien, también dejan espacios“, partió indicando Mardones.

‘La Roja’ esperará poder sumar puntos en Ecuador | Foto: Photosport

Sosteniéndose en la línea, uno de los grandes referentes de la Universidad de Chile dio la formula para ‘La Roja’: “si Chile logra jugarle un partido inteligente a Ecuador y eso no significa meterse atrás, tiene que también atacarlos, Chile puede hacer un partido bueno y sumar puntos, un punto para Chile es buenísimo”.

Dependiendo el estilo de juego, el ‘Pato’ le pegó una ayudadita al Nico Córdoba, indicando cuál sería su esquema ideal para poder plantarse ante Ecuador en la altura de Quito, en la que avisa que en el ataque debe tener jugadores rápidos para poder hacer daño.

“Yo jugaría un 4-4-2, pero con jugadores que desde el centro del campo tengan la capacidad de doblarse, de llegar a acciones ofensivas. Pulgar y Echeverría, más dos jugadores más que tengan llegada. Por la juventud, Aravena por un costado te puede ayudar mucho, Alexis también, no sé quien más puede ser alternativa, Brereton no sé si podrá estar en condiciones, pero si con jugadores que mantengan la opción de hacer daño”, declaró a Bolavip.

Cambiando de tema y saliendo del partido, el subcampeón con ‘La Roja’ en la Copa América de 1987 habló escuetamente sobre lo que fueron los dichos de Alexis Sánchez, en la que indicó “yo creo que no era el momento, pero lo dijo no más”.

Finalmente, Mardones tomó la palabra para lo que es el futuro de ‘La Roja’ con su próximo entrenador, en la que indica que con el futuro seleccionador deben dejar demostrado que es lo que quieren para el desarrollo de la Selección Nacional por los años que se vienen.

“Hoy día lo que más necesita el fútbol chileno son mensajes claros, tu no puedes apostar, esto no es un club, no puedes tratar de probar a Nico Córdoba a ver si saca un punto, porque después el Nico pierde el próximo partido y van a empezar a cambiarlo, tú tienes que dar el salto y proyectarte que quieres con el fútbol chileno”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja ahora se mentalizará para lo que será su crucial encuentro por la sexta fecha de estas Eliminatorias, en la que deberá viajar a Quito para enfrentarse ante Ecuador el martes 21 de noviembre a partir de las 20:30 horas.