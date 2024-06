Revelan que La Roja no tendrá 26 jugadores en la Copa América por crisis en la ANFP: "Imposible que sumen uno más"

La Roja se prepara para disputar el encuentro ante Paraguay con 24 jugadores, los que serían los mismos que disputarán la Copa América. A pesar de que Ricardo Gareca puede sumar hasta 26 nombres por reglamento, no engrosaría la nómina. ¿La razón? Una desoladora crisis en la ANFP.

Así lo reveló el periodista Cristián Caamaño en los micrófonos de Radio Agricultura. Se refirió a los problemas económicos de la entidad que rige al fútbol chileno y a la forma en la que se destinan los dineros para viajar. Por el momento, el DT del combinado se estaría alineando a la decisión.

“Hoy día me comentaban que es tal el despelote en la ANFP por el tema de los despidos, que todavía no termina, que es imposible que sumen a un jugador más. Salvo que (Ricardo) Gareca se ponga firme. Lo que pasa es que el dinero que se destina para el viaje, no están incluidos los dirigentes”, aseguró.

“Los presidentes de clubes o invitados. La información que tenemos es que los dirigentes viajan por su cuenta con los descuentos van por su cuenta con los descuentos que le corresponden por delegación. Es decir, el precio hotel es precio delegación, pero tiene que salir del bolsillo del dirigente”, añadió.

Cristián Caamaño reveló un complejo problema en la ANFP: azota a La Roja.

El problema que azota a La Roja

En dicha línea, el periodista explicó quiénes viajarían a Estados Unidos junto al combinado nacional. Los costos operacionales no estarían permitiendo que Chile sume a otro futbolista para representar a su país en cancha. Un momento para el olvido en la organización.

“El tema es que estarían viajando entre 55 y 60 personas con el dinero que entrega la Conmebol por delegación. En esa, van menos jugadores que todo el resto de dirigentes, staff técnico, analista, nutricionista, cocinero, de todo, comunicaciones… Por eso hasta ahora están en 24 (jugadores) y no es un tema deportivo, tiene que ver mucho la economía”, cerró.

Cuándo juega Chile

El siguiente partido de la Selección Chilena será ante Paraguay. Se jugará el 11 de junio, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.