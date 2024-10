Ricardo Gareca está mentalizado en el compromiso de la Selección Chilena ante Colombia que se jugará este martes a las 17:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El Tigre no tendrá a Carlos Palacios, quien fue desconvocado por problemas personales. En este contexto, el estratega fue consultado por Luciano Cabral, quien vive su primera convocatoria a la Roja adulta.

Gareca destacó la forma de trabajar y la adaptación del formado en Argentinos Juniors: “Está trabajando muy bien. Se ha adaptado muy bien, el grupo lo ha recibido muy bien. Es un chico que me parece que debe estar viviendo sensaciones lindas en todo aspecto”.

En ese sentido, asegura que el jugador aumenta sus chances de tener espacio: “Se le puede presentar la oportunidad quizás en el día de mañana de poder estar, en algún momento no sé si de arranque, porque aún no resuelvo nada, no sé si en algún momento del partido, pero creo que las posibilidades van aumentando con él”.

Luciano Cabral gana espacio en la consideración de Ricardo Gareca (Foto: Photosport)

Gareca visitó a Luciano Cabral en México en el mes de julio. En aquella ocasión junto a su ayudante, Néstor Bonillo, pudieron conocer en primera persona al talento futbolista que tuvo un gran desempeño en Coquimbo Unido.

Ahora ya lo conoce en los entrenamientos y, por sus palabras, la impresión es muy positiva de cara a lo que puede ser un eventual debut del futbolista.

¿Cómo va Chile en las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026?

La Roja se ubica en el último lugar de las Eliminatorias con cinco unidades. Por aquello tiene la urgencia de ganar a Colombia. Chile actualmente está a seis puntos de Venezuela, que está en zona de repechaje.