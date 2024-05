Ricardo Gareca se prepara para entregar la nómina final para la Copa América 2024. El entrenador de La Roja trabaja a toda máquina para concluir el listado, pero aún analiza qué nombres estarán en la cita. Sin embargo, no lo oculta: Ben Brereton puede ser uno de los citados.

Y es que luego de tantos comentarios sobre una posible ausencia del delantero por no hablar español fluidamente (no es su idioma nativo), el Tigre le bajó el perfil al dilema. Sí, es importante tener una buena comunicación con sus compañeros, pero ello no es lo primordial para representar a Chile.

“Si Ben está en una selección de habla hispana es muy importante que hable español. Eso sí, no es determinante para que sea convocado, lo puedo convocar sin problemas, vemos que hay un interés de su parte por mejorar y aprender”, indicó a TNT Sports.

¿Cuál fue el criterio para realizar la prenómina? “La lista de buena fe la hicimos con 55 jugadores que venimos observando constantemente, luego debemos de esa lista, sacar a los 23 o 26 jugadores que decidamos incluir para la Copa América”, detalló.

Ricardo Gareca llena de esperanzas a Ben Brereton con La Roja.

Un día más, un día menos en La Roja

Hasta el 12 de junio, día que tiene para entregar la nómina final, Ricardo Gareca trabaja pensando en la Copa América. Jornada a jornada analiza a los integrantes de la lista de 55 nombres y saca conclusiones. Una compleja labor en el primer gran desafío del argentino como entrenador de La Roja.

“Hoy toda la mañana nos tomó una posición en la que hay cuatro jugadores. De todas las opciones vamos analizando minuciosamente. Tenemos un análisis físico y técnico y táctico. Todo eso se lleva a las imágenes. Siempre nos basamos en las características del jugador y también con imágenes. Esto te hace tratar de resolver lo que uno cree mejor para la selección”, concluyó.

Cuándo juega Chile

El próximo partido de la Selección Chilena será ante Paraguay el 11 de junio. Se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.