Este lunes habló en conferencia de prensa el entrenador Ricardo Gareca de la Selección Chilena, en la previa del partido contra Colombia en Barranquilla, por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026. En la instancia, el Tigre intentó acabar con las polémicas con Arturo Vidal.

El técnico argentino fue consultado en su mayoría por la liberación de Carlos Palacios de La Roja, quien habría solicitado quedarse en Santiago por problemas personales.

Y luego, el tema se expandió a las posibilidades que pueda volver al Equipo de Todos el bicampeón de América, quien salió en defensa de La Joya y el domingo había indicado que no pensaba ir a la Selección en el actual proceso.

“En este proceso no. Si hay otro proceso seguramente estaré ahí y daré todo y seguramente pelearemos para clasificar al Mundial”, declaró ayer el King tras el triunfo de Colo Colo sobre Huachipato en Talcahuano.

La respuesta de Ricardo Gareca a Arturo Vidal

Ante estos dichos, esta jornada Gareca aclaró que Vidal y todos quienes quieran ser parte de la Selección tienen las puertas abiertas, más allá de las opiniones o conflictos.

“Ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas en la Selección, ninguno. Ni aún los jugadores que ustedes pueden llegar a pensar que pueda tener algún conflicto conmigo en algo. No me puedo dar el lujo, el atributo, de yo mezclar cuestiones personales mías y llevarlo al país y llevarlo a una decisión de la Selección. No me interesa en lo más mínimo”, comenzó diciendo.

“Todos los jugadores chilenos tienen las puertas abiertas, tenga la edad que tenga o recién comience. Lo único que priorizo es la salud del país, la salud de la Selección. Yo soy un entrenador que jamás me pondría a discutir con colegas, jamas me pondría a discutir con jugadores, son opiniones”, continuó.

“Estoy en un cargo que tiene que ver con el intereses de un país, deportivos, intereses que todos tenemos. Todos tenemos un mismo fin, que nos vaya bien. Lógicamente que cuando los resultados no se dan, aflora todo”, completó el DT.

Ricardo Gareca le deja las puertas abiertas de la Selección Chilena a Arturo Vidal. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Volverá a ser citado pronto el King en la Selección Chilena?

Finalmente, le envió un mensaje directo al volante de 37 años para zanjar de lleno cualquier polémico por no haberlo convocado hasta el momento.

“Vidal tiene las puertas abiertas, cualquiera tiene las puertas abiertas. No me importa a mí, son opiniones. Todo el mundo tiene las puertas abiertas quien quiera integrar la Selección. En cualquier momento puede llegar a estar convocado”, concluyó el estratega de 66 años.