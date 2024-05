Este viernes el entrenador Ricardo Gareca dio a conocer la nómina de 24 jugadores. Para el último amistoso de la Selección Chilena antes de la Copa América 2024, que será contra Paraguay.

Y a uno que se le había abierto el apetito en los últimos días, era al joven extremo Jordhy Thompson que milita en el FC Orenburg de Rusia. Es más, el propio Tigre Gareca le abrió las puertas hace unos días, pero esta jornada terminó con cualquier ilusión.

Anoche en entrevista con DSports, el Niño Joya había revelado que desde La Roja lo habían contactado. “No con él (Gareca), pero sí me hablaron del cuerpo técnico de él y me pidieron mis datos, mi pasaporte y todo eso”, dijo.

Seguido, el antofagastino trató bajar el perfil a este contacto inicial con el Equipo de Todos. “Voy paso a paso, hay que vivir un proceso todavía. Yo obviamente, trabajando y todo, me siento capacitado. Voy a segur trabajando para demostrar que sí puedo estar y me puedo ganar un lugar en la Selección“, completó.

Jordhy Thompson anotó dos goles y dio una asistencia, en 12 partidos jugados con el FC Orenburg de la Liga Premier de Rusia. (Foto: Instagram)

La respuesta de Ricardo Gareca a Jordhy Thompson

Y en conferencia de prensa, el técnico argentino fue consultado por la ausencia del extremo de 19 años. Donde explicó que fue evaluado pero ya no era parte de la lista inicial de 55 prenominados para el torneo continental.

“Thomspon fue evaluado, es evaluado y está considerado dentro de los jugadores de la selección, porque es un jugador de muy buena calidad. Para la primera lista que tuvimos que dar de 55 (jugadores) él estuvo evaluado futbolísticamente”, comenzó diciendo.

“Pero no estuvo en esta lista de 55, que ante cualquier eventualidad que se puede llegar a presentar, previo a que de la lista definitiva con la Selección para la Copa América, no está dentro de la consideración, porque no está en la lista de 55“, agregó.

No hubo contacto directo

Respecto al contacto que hubo, coincidió con la versión del formado en Colo Colo: “No tuve la oportunidad de hablar personalmente con él o hablar por Zoom o por teléfono. Por supuesto que estuvo considerado del aspecto futbolístico, de lo que me compete a mí estrictamente”.

Finalmente, dejó la duda si lo considerará para futuro: “Thompson será para otra etapa en la cual uno puede llegar a considerarlo o no”.