El legendario entrenador afirma que la no nominación no pasa por un tema futbolístico.

La nómina de la selección chilena para la Copa América 2024 es historia y no cabe duda que sigue llamando la atención la ausencia de Arturo Vidal y Gary Medel, dos protagonistas absolutos de los últimos 18 años.

Pese a que Ricardo Gareca insistió en la previa de que La Roja estaba con puertas abiertas para todos, finalmente no se la jugó por el KIng y por el Pitbull.

BOLAVIP conversa con Hernán Clavito Godoy, el que afirma que esto no ocurrió porque “hay un problema interno con Claudio Bravo, ellos le hicieron la cama y Gareca ahora tiró para Bravo, seguramente hablaron y el técnico pensó que si juntaba a los tres se le rompía el camarín”.

De todos modos, el experimentado entrenador chileno no critica al Tigre por esta decisión. “Ricardo Gareca está eligiendo bien y tiene una postura parecida a la de Luis Álamos y Fernando Riera, es decir ‘acá mando yo'”, afirma.

Igualmente Clavito analiza a los dos jugadores no llamados. “Arturo Vidal debe mejorar su estado físico, quiere pisar las dos áreas y ya no le da, yo lo ubicaría como volante tapón, ya no tiene el fuelle, ni la edad para ese trajín que él quiere” y respecto al Pitbull: “Gary Medel debe demostrar ahora, no es el Boca que él jugó antes, ahora anda a los tumbos”.

Para el final, Hernán Godoy se mete en la polémica por los dichos de Pedro Carcuro respecto a Ben Brereton.

“Brereton es empeñoso, corre y corre, no deja de mojar la camiseta, pero no tiene calidad, sólo puede jugar con punteros que le metan centros para cabecear, a mí no me llena”, cerró.