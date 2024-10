Tras la victoria de Colo Colo ante Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2024, el mediocampista Carlos Palacios dejó la grande al poner en duda su presencia en la Selección Chilena para la doble fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La Joya tuvo que salir a aclarar la situación en el partido siguiente del Cacique, donde aseveró que iría sí o sí a los entrenamientos en Juan Pinto Durán.

“Conversé con mis compañeros en Colo Colo para que entendieran mi posición, iré a la selección a defender en legado que dejaron muchos grandes jugadores. Vamos a pelear todo y a intentar ganar los dos partidos que vienen, que son importantes para poder ir al Mundial”, señaló en su momento Palacios.

Ricardo Gareca alza la voz sobre los dichos de Carlos Palacios

Durante este miércoles, el entrenador Ricardo Gareca se refirió a los polémicos dichos del jugador de 24 años y entregó su punto de vista ante este tema.

“Lo de Palacios no estaba enterado con ese comentario que hizo. La verdad no le puedo decir porque no sé… No me llegó a oídos míos ese comentario que usted me está diciendo, de igual manera habría que preguntarle a Carlos que aclare su situación porque no hay nada más importante que la Selección respetando por supuesto a los clubes, la meta de todo jugador es representar al país”, indicó el Tigre.

Carlos Palacios buscará sumar más minutos con La Roja | FOTO: Javier Salvo/Photosport

“Lo convocamos porque en el tiempo que estuvo en la última convocatoria nos gustó y que lo vimos muy metido en el trabajo”, agregó.

“En la concentración voy a hablar con él para ver si es real lo que quiso decir y ver cómo se siente en la selección”, concluyó el ex seleccionador de Perú.

¿Cuándo juega Chile vs. Brasil?

Chile recibe la visita de Brasil este jueves 10 de octubre a las 9 de la noche y, posterior a eso, deberá pensar en la visita a Barranquilla para enfrentar a Colombia este martes 15 de octubre.