Ricardo Gareca vive un momento muy difícil con la Selección Chilena. El Tigre lleva cuatro derrotas en igual cantidad de partidos en Eliminatorias con la Roja. En ese aspecto, el entrenador no tiene una respuesta sobre continuidad, pero si es un tema que pensará.

“Hoy no le puedo dar una respuesta concreta, porque siempre me invaden cosas, a todos(…) No estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente, quiero pensar, enfriarme, hoy por hoy todo lo que usted analizó es algo en la cual coincido, es un proceso difícil, un proceso complicado”, mencionó el DT en conferencia.

Gareca tras el partido ante Colombia no renunciará: “Hoy no estoy para tomar ninguna determinación, necesito enfriarme, estar con la gente del cuerpo técnico, los dirigentes, hay tiempo, contestaré. Todo lo que venga que ver con una decisión de abandonar el cargo en este momento, no estoy en condiciones de manifestárselo”.

El Tigre por ahora no se proyecta tan a futuro: “En estos momentos no miraría tanto a futuro, sí tengo que pensar bien qué es lo que voy a hacer. No me atrevería a contestarle más allá de la semana, seguramente que habrá reuniones, muchas cosas en la cual uno tendrá que pensar bien”.

Ricardo Gareca anuncia que meditará su futuro en la Selección. (Foto: Photosport)

Una reunión pendiente entre Ricardo Gareca y Pablo Milad

El entrenador reconoce que por primera ocasión manifiesta que está meditando su continuidad, aunque aclara que no tiene una postura definitiva: “Esta es la primera vez que manifiesto públicamente, no es una postura terminante la mía”.

De esta manera, el entrenador se tendrá que reunir con los dirigentes de la Federación encabezados por Pablo Milad para determinar los pasos a seguir con miras a los partidos ante Perú en Lima y Venezuela en Santiago.