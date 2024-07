La selección nacional arribó este lunes a Chile luego de quedar eliminados de la Copa América. El empate sin goles con Canadá y los malos cobros arbitrales, terminaron por sentenciar la salida de la Roja del certamen competitivo. No volvieron todos los jugadores al país, ya que, algunos aprovecharon unos días de vacaciones para seguir por Estados Unidos.

Varios son los comentarios que se han generado al respecto de la eliminación. Entre ellos está el exfutbolista nacional Roberto ‘Cóndor’ Rojas, quien en conversación con Bolavip Chile, se refirió en duros términos a la participación de la Roja en el torneo de la Copa América.

“Yo creo que él quiso bajar la temperatura y equilibrarla para su lado porque el equipo no jugó nada en los tres partidos. Ósea jugó tres pichangas que no te llevan a ningún lugar. Canadá sin tener la figura que Chile tiene, pero tienen un equipo bien armado, bien parado dentro de la cancha con un buen planteamiento táctico y bien ejecutado. Chile no po’, Chile jugó una pichanga”, comenzaba señalando el histórico deportista nacional.

Pero eso no fue lo único, producto de que, además, consideró “y eso es lamentablemente porque siempre el chileno espera más de lo que ellos han entregado por la selección. Los únicos que se salvan en la selección son los arqueros, si no hubiese sido por ellos, creo que Chile hubiese sido más perjudicado. Ahora, echarle la culpa al arbitraje en tres partidos es absurdo, yo lo encuentro absurdo”.

Jugadores de Chile reclamando a Wilmar Roldán. (Foto: Photosport)

Criticó a algunos jugadores de Chile

Otro de los puntos a los que se refirió el exportero de la selección, tiene que ver con que hay algunos jugadores que se salvan de las críticas. Y, por otro lado, otros que ya no están en rendimiento para ser llamados a los próximos desafíos que se le avecinan a la Roja. Y es que, en este tema, apuntó por los problemas goleadores que sufre el fútbol chileno.

“Son pocos los jugadores que se salvaron. Ahora, el fútbol chileno carece de jugadores que hagan goles. Lamentablemente Chile no los tiene, ahora se tienen que hacer clones de Caszely, de Zamorano, de Salas… Porque está difícil encontrar goleadores en Colo Colo, en Universidad de Chile, en Católica y en los demás clubes”, expresó en su opinión.

Adicionalmente, el guardameta lo comparó con el momento que está viviendo la actualidad del balompié nacional, apuntando que “lamentablemente, la mayoría de los jugadores que hacen goles en el fútbol chileno son extranjeros. Esa es la carencia que tiene el fútbol chileno actualmente”.

No cree en la salida de Ricardo Gareca

Además, uno de los puntos que se le preguntó al Cóndor, tiene que ver con el futuro de Ricardo Gareca. “No creo que se le acabe porque es un campeonato corto, es un campeonato en el que se corre el riesgo de perder el trabajo. Él tiene que hacer mucho, ver muchos jugadores que generalmente merezcan estar en la Selección Chilena porque hay algunos que no merecen estar po’”, detalló.

De hecho, esa misma línea, consideró que “si, por los resultados en los que saliste de una competencia eliminados, con unos equipos que, claro, han mejorado, pero con relación a Chile con los jugadores que Chile tenía y que cuenta hasta ahora el plantel, podría ser un mini fracaso en ese sentido. Pero ahí están las Eliminatorias al frente para poder ir mejorando porque los otros equipos han crecido mucho”.