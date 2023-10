Eduardo Berizzo, al parecer, le saca más resultados a la Selección Chilena Sub 23 que a La Roja Absoluta. Eso es un hecho. Tres victorias en igual cantidad de partidos hace que la hinchada se ilusione con la medalla de oro en el fútbol masculino.

Además, Berizzo aprovecha de ir buscando nombres, fórmulas y sistemas para impregnarle más sazón a la Selección Absoluta. Ante ello, el ex seleccionado y comentarista Rodrigo Goldberg es enfático en decir lo que está planificando el Toto hacia el futuro.

“A mi me ha dejado buenas sensaciones las actuaciones de César Pérez, Vicente Pizarro y me ha gustado mucho lo de Maxi Guerrero. Creo que no vale la pena analizar línea por línea el partido, porque llegaron una vez con peligro y esa jugada la sacó Brayan Cortés”, empezó diciendo el Polaco en Cooperativa.

Luego, el ex delantero de La Roja indicó que “en este partido Berizzo busco más variantes más bien analizar variantes de ataque. Siempre jugaba Guerrero y Aravena. Entró con Alfaro, con Clemente Montes, sacó a Damián Pizarro, puso a Aravena de centrodelantero, distintas formas de jugar y eso es correcto”.

Rodrigo Goldberg está tranquilo con la búsqueda de fórmulas para La Roja (Photosport)

Pensando en el desafío venidero, Goldberg también proyecta en su comentario que Berizzo tiene mirada de futuro. Para el partido ante Estados Unidos, el Polaco subraya que “espero que no sólo busque variantes para el miércoles, sino que busque nombres para la adulta”.

El exjugador de la U y la UC resalta que “eso es un objetivo, absolutamente. Los jugadores tienen que decir que están aquí y espero que lo vean como oportunidad para decir aquí estoy, levanto la mano y digo que puedo ayudar”.

¿Qué viene para la Selección Chilena Sub 23 en los Juegos Panamericanos?

La Roja Sub 23 clasificó a las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La Selección Chilena deberá enfrentar a Estados Unidos, el próximo miércoles 30 de octubre. El ganador irá a la pelea la medalla de oro.