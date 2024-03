Rodrigo Herrera le da tremendo portazo a dos referentes de la Selección Chilena tras la goleada sobre Albania: "No se echaron de menos"

Este viernes la Selección Chilena volvió al triunfo de la mano de su nuevo entrenador, Ricardo Gareca, ya que La Roja goleó por 3-0 a Albania en el primer partido de la doble fecha FIFA de marzo.

Los goles fueron obra de Eduardo Vargas, Marcos Bolados y Víctor Dávila, donde se notó rápidamente la mano del técnico argentino.

Tras el partido, comenzó la lluvia de elogios para el juego del Equipo de Todos. Uno de quienes aprobó este estreno del Tigre en Chile fue el periodista deportivo Rodrigo Herrera, quien en diálogo con BOLAVIP comentó:

“Me parece que fue más que aprobado el estreno de Gareca. Demostró que le dio instrucciones y café con afrodisiaco, porque levantó rendimientos que estaban por el piso. Es buena noticia que Vargas se incorpore de esta manera, es buena noticia que (Ben) Brereton aproveche los minutos en los cuales ingresó“.

Rodrigo Herrera eligió a la figura de Chile en la goleada ante Albania

Seguido, el ex rostro de Mega destacó el partido del delantero Víctor Dávila, quien milita en el CSKA Moscú y esta jornada anotó un gol y dio dos asistencias.

“Para mí el juagdor del partido fue Dávila, a pesar que en el medio (Rodrigo) Echeverría también hizo un buen encuentro. Creo que Alexis (Sánchez) un poco perdido por lo que pude observar, muchas veces se quedaba un segundo más con la pelota, le pegaban mucho. Hay que definir bien ahí el que va a ser el puesto de Alexis“, indicó.

“Hasta el minuto es ilusinante este aranque y ojalá con Francia se ratifique esto, porque de verdad hoy día Chile enfrentó a un rival que quizás era inferior en el papel, pero que sin embargo le presentó problemas al comienzo y lo supimos resolver. Antes a este tipo de rivales que se encerraban atrás, no le hacíamos un gol jamás. Ahora se le hicieron tres, eso ya es buena noticia”, completó el comunicador.

¿Se extrañó a Arturo Vidal y Gary Medel en la Selección Chilena?

En otra línea, Herrera se refirió a las ausencias de dos históricos de la Selección, como lo son el volante Arturo Vidal y el defensa Gary Medel. En esa línea, opinó que no se les extrañó en este primer partido de la era Gareca, quien no los convocó.

“No se extrañó ni a Medel ni a Vidal. Pero lo de Medel es un poco injusto, porque Albania llegó muy poco. Y lo de Vidal creo que en el mediocampo, con dos mixtos como lo fueron Echeverría y Núñez funcionó muy bien. Porque Albania tampoco presionaba en esa zona. Hay que ver si esto se puede replicar con un equipo que raspe más. Pero me parece que no se echaron de menos, ninguno de los dos“, comentó.

Arturo Vidal volvió a Colo Colo pero le ha costado ponerse a punto físicamente. (Foto: Javier Salvo/Photosport)