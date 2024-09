La Selección Chilena sufrió una de las peores derrotas en su historia, al caer por 2-1 ante Bolivia en casa, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026.

El Equipo de Todos está en la penúltima posición de las clasificatorias con cinco puntos, a cuatro unidades del repechaje. Por lo mismo, las posibilidades de ir a la próxima Copa del Mundo se hace cada vez más escasas.

Y sobre aquello habló con BOLAVIP el destacado periodista deportivo Rodrigo Herrera, quien sentenció el futuro del combinado nacional y apuntó contra el entrenador Ricardo Gareca.

“Estamos espiritualmente fuera, las matemáticas dicen una cosa, pero la realidad es que nuestro juego es de los dos peores de Sudamérica. El de hoy era un partido para sacarse un poquito esta mala sensación ante un rival completamente abordable de local. Si Bolivia no demostró tampoco mucho, supo leer el partido el técnico Villegas mejor que Gareca”, comenzó diciendo.

“Y ahí a uno le cae en razón el hecho de que trajimos a un entrenador en el cual todavía confío para mejorar las cosas, y realmente hemos involucionado. Lo único positivo que teníamos en la era de (Eduardo) Berizzo era el funcionamiento defensivo, nos hacían muy pocos goles. Y ahora ni siquiera eso, entonces yo lo veo muy extraviado, tal como el equipo”, agregó.

“Este partido destruye convicciones. Yo creo que hoy día estamos en un 90% fuera del Mundial, y la verdad es que aunque estuviéramos con más posibilidades, no merecemos absolutamente estar más arriba. Estamos nosotros en la cola de Sudamérica, porque es lo que representa nuestro fútbol hoy por hoy”, completó el rostro de CNN Chile.

Rodrigo Herrera apuntó contra el director técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

La polémica sustitución de Ben Brereton

Respecto a la polémica sustitución del delantero Ben Brereton del Southampton a los 35 minutos del primer tiempo, quien fue reemplazado por el volante Vicente Pizarro, Herrera opinó:

“Lo mató, yo no entiendo, por más que le guste el esquema, por más que lo considere a lo mejor prescindible por el factor que sea, yo no vi tampoco que el equipo mejorara tanto con la entrada de Pizarro. Que sí mostró actitud, pero matar a un jugador de ese calibre, el único delantero, el único ‘9’ que teníamos en la Premier League, espérense los 45 minutos”.

“Por eso te digo que la señales que manda, porque los jugadores leen esto, entonces los jugadores están leyendo que Gareca está en una desesperación. Hoy día era un partido donde no había mañana. Bueno, definitivamente no hay mañana”, completó el ex Mega.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

Chile volverá a la cancha en la próxima doble fecha FIFA, donde se disputará la novena y décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En esta La Roja enfrentará de local a Brasil el jueves 10 de octubre a las 21:00 horas en Santiago. Luego viajará a Barranquilla para visitar a Colombia el martes 15 a las 17:30 horas.