Rodrigo Ureña no pierde la fe de un llamado a La Roja y deja tremendo mensaje: "Trabajo para estar preparado en caso de que me necesiten"

La consagración de Universitario de Perú en el país del Rímac no solo estuvo marcada por la polémica de que Alianza Lima, el eterno rival, le apagó las luces en el momento del pitazo final en la casa de los aliancistas.

Rodrigo Ureña, futbolista chileno, se consagró como una de las figuras de Universitario que gritó campeón y, como era de esperarse, su buen nivel e idolatría que despierta en los peruanos llevó a que le consultaran por una posible nominación en La Roja.

“Hay jugadores que en su momento era imposible tocar la puerta de Juan Pinto Duran porque había jugadores de nivel y calidad superior en Europa, había y hay mucho referente en la selección”, dijo en Más Que Fútbol de D Sports.

Ureña se ilusiona con La Roja. | Foto: Photosport

Ureña asegura que “Yo me preocupo de trabajar, de rendir en mi equipo, de ser importante para mi club. No es algo que yo haya perdido la ilusión, sería un mediocre. Siempre me tengo que preparar para mucho más, para representar bien lo que es Chile en el extranjero porque no es fácil”.

“En Perú no es fácil llegar siendo chileno y ganarse el cariño. Yo me preocupo de trabajar, de hacer las cosas bien y si en algún momento llega un llamado a la selección, que dios quiera sea así, estar preparado en caso que me necesiten”, complementó.

Para mala suerte de Ureña, eso sí, el puesto donde mejor se desempeña es donde Chile tiene más variantes, por lo que una nominación será difícil, pero después de gritar campeón en Perú puede haber atraído la mirada de Eduardo Berizzo.

Chile juega por Clasificatorias

La Roja juega el 16 de noviembre frente a Paraguay en el Estadio Monumental para, cinco días después, desplazarse a la altura de Quito para enfrentar a Ecuador en el cierre de las Clasificatorias este 2023.

La Roja en la tabla

Chile marcha en el octavo puesto de la tabla, igualando en puntaje con los dos rivales de noviembre, pero con peor diferencia de gol. La Roja solo supera a Perú y Bolivia en la tabla.