La caída de Chile ante Colombia fue lapidaria para Romai Ugarte. El periodista cuestionó duramente la reacción de Ricardo Gareca al mando de La Roja: le recriminó la falta de atrevimiento.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el comunicador analizó la derrota en Barranquilla y lapidó al DT de la selección nacional. Ni siquiera aludió a lo táctico. Para él va más allá de eso.

“Ya estamos en otro análisis, una cuestión ya de tristeza, de una cosa que ya no es nada. No existe nada, ni funcionamiento, un técnico que no reacciona, espera un 2-0 para hacer unos cambios, ¿qué le importa hacerlos?”, lanzó.

Es por ello que lo cuestionó afirmando: “Son jugadores jóvenes que corren por último, pero el técnico no reacciona nunca. No sé, a lo mejor estaba esperando, tenía alguna comida con sus familiares ahí en Barranquilla”.

“Algo tiene que hacer, pero no, no, nada. No reacciona, yo creo que es un técnico inerte que ya espera que pase cualquier cosa”, agregó.

Ricardo Gareca fue duramente cuestionado por Romai Ugarte.

La crisis de La Roja

Finalmente y consultado por algún nombre por rescatar, Romai Ugarte fue crítico. Para él, no hubo nadie a la altura. Por algo el resultado terminó en una apabullante goleada 4-0.

“Ninguno, no hay nada, no hay nadie aceptable, equipo no pasa nada, el primer tiempo Chile no atacó. Llegó que, ¿media vez? ¿un cuarto de vez?”, cuestionó.

“Porque Colombia tampoco fue un gran equipo. Tampoco apretó así como que te estuviera ahogado, lleno de centros, hizo lo justo y lo necesario, nada más”, concluyó.

Cuándo juega Chile

El siguiente encuentro de La Roja será contra Perú. Se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Nacional de Lima. Será válido por la undécima fecha del proceso clasificatorio.