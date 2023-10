Llegó la invitada no esperada a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La lluvia se hizo presente este fin de semana en la zona central del país y por cierto, se tiene que actuar rápidamente.

Y tal como informó Bolavip Chile, las canchas tanto del Estadio Sausalito como del Elías Figueroa Brander son observadas con mucha atención por parte de los organizadores de los juegos para no sufrir algún percance.

Es más y como se dio a conocer, los duelos válidos por el séptimo y quinto puesto, tanto en fútbol masculino como en fútbol femenino, corren riesgo de no llevarse a cabo, con la firma convicción de no perjudicar el césped, además que no interfieren en el medallero.

La Ciudad Jardín tomó cartas en el asunto

En la previa del duelo entre Chile y República Dominicana los equipos cuando saltaron a realizar el trabajo precompetitivo hubo algunas señales que se tuvo que considerar.

Por ejemplo, los jugadores de campo, realizaron el trabajo tras las respectivas porterías para dañar lo menos posible la cancha más de lo que quedará por el desarrollo del mismo partido.

Por si fuera poco, los goleros trabajaron a un costado con un arco móvil y no dentro del área misma para así, evitar el desgaste respectivo y que pueda perjudicar durante el compromiso.

Tras realizar el trabajo físico, los futbolistas sí pisaron el césped del Estadio Sausalito y pudieron golpear el balón, para así poder familiarizarse con el terreno de juego.

Vale consignar que a primera hora, jugaron Brasil ante Honduras y el terreno de juego ya sufrió un desgaste importante que hizo tomar las mencionadas y descritas decisiones.

El problema no es solo en el fútbol, ya que en el Polideportivo de Viña del Mar, donde se disputa el Balonmano, sufrió algunas filtraciones de agua producto de las lluvias y que han obligado a reprogramar algunos encuentros.

Así quedó la cancha del Sausalito tras el duelo entre Brasil y Honduras (Bolavip)

¿Qué lugar ocupó Chile en el Grupo A de Santiago 2023?

Ya con solo el duelo entre chilenos y dominicanos por disputarse, La Roja de Eduardo Berizzo se adjudicó el primer lugar del Grupo A de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Con este logro, el equipo nacional volverá a la cancha el día miércoles en Valparaíso, donde se jugará el paso a disputar la medalla de oro enfrentando a Estados Unidos o a Colombia.