Han pasado casi dos meses desde que Eduardo Berizzo decidiera no continuar al mando de la Selección Chilena tras el fatídico empate ante Paraguay por Clasificatorias, el cual le terminó marcando el camino de salida al ex ayudante de Marcelo Bielsa.

Desde ese momento, comenzó una búsqueda por parte de la ANFP para poder contar con un entrenador de calidad para La Roja, pero eso aún no ocurre y la Selección Chilena arrancará el 2024 sin un entrenador.

Si bien ha trascendido que la ANFP ya se juntó con Ricardo Gareca y aquello podría llegar a buen puerto, lo cierto es que ahora hay nuevos candidatos según reveló el periodista de D Sports, Marco Escobar.

En el programa De Fútbol Se Habla Así de la señal previamente mencionada, Escobar asegura que “Hay un nombre que ya se reunió con una parte negociadora de la federación chilena”, reveló con sorpresa el comunicador.

La Roja tiene un nuevo candidato. | Foto: Photosport

Sin más preámbulo, Escobar dice quién: “Diego Alonso se reunió con Rodrigo Robles en Uruguay y en esta jornada comenzaron las conversaciones con Pablo Milad, el presidente de la federación, porque no es la ANFP quien lleva las negociaciones y ya podría empezar a hablar de temas económicos”, dijo.

Eso sí, Escobar no les hace el quite a los candidatos ya sabidos y suma un nuevo nombre: “Está en esa lista Gareca, Pekerman y Diego Alonso, pero me dijeron que no descartara a Luis Zubeldía, a propósito que le dijo que no a Colo Colo”, remató.

¿Llegará Ricardo Gareca o no? Si bien los trascendidos hablaban de una fructífera reunión, líos en unos contratos que el ex DT de Perú mantenía en el país incaico podrían habar entrampado las negociaciones por el ‘Tigre’.

La carrera de Diego Alonso como DT

Bella Vista y Peñarol de Uruguay, Guaraní y Olimpia de Paraguay, Pachuca, Monterrey, Inter de Miami, Sevilla y la selección uruguaya son los equipos que Diego Alonso ha dirigido en su carrera como entrenador.