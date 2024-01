Ricardo Gareca será el nuevo entrenador de la selección chilena. El “Tigre” ya fue anunciado por las redes de la ANFP y su trabajo comenzará desde este mes de enero. Los primeros exámenes serán en la fecha FIFA de marzo con el objetivo mayor de lograr la clasificación al próximo mundial.

Una decisión que tardó bastante en Quilín ya que desde noviembre del 2023 que se buscaba reemplazante de Eduardo Berizzo. Por lo mismo, Rodrigo Goldberg lamentó la tardanza en la elección del estratega.

“Se perdió mucho tiempo para encontrar entrenador. Por ejemplo la selección del Preolímpico tuvo que estar a su cargo, no porque Nico Córdova no sea capaz. Sino porque era el momento de ganar tiempo y avanzar en el trabajo”, detalló el Polaco en Al Aire Libre.

Tras ello, el ex referente de la Roja y la U apuntó a que el trabajo de Gareca no traerá frutos de inmediato. Por lo que hay que tomarse con calma su proceso.

“El proceso de Gareca no va a traer resultados ahora. El objetivo es potenciar la sub 23 y tener beneficios a 10 años más. No es algo de emergencia si no cambios profundos”, sentenció.

El debut de Ricardo Gareca

Tal como se mencionó, la fecha FIFA de marzo serán los primeros partidos de Ricardo Gareca. Hasta el momento ya está confirmado el 26 de marzo el duelo entre Chile y Francia.

Pero también se especula con un partido amistoso el 21 de marzo ante Argelia. Lo que podría ser confirmado en los próximos días.