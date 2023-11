Sebastián Esnaola no ve a Nicolás Córdova como DT de La Roja y explica qué le falta: "No es el nombre para la Selección Chilena"

Nicolás Córdova hizo su debut absoluto en la Selección Chilena el pasado martes frente a Ecuador en la altura de Quito, un debut que no estaba en los planes de nadie tras la salida de Eduardo Berizzo post empate ante Paraguay.

Si bien la ANFP asegura que de aquí en más se buscará un nuevo técnico que se haga cargo del equipo pensando en la Copa América de Estados Unidos 2024 y la reanudación de las Clasificatorias, Pablo Milad dejó la puerta abierta a una posible continuidad de Córdova.

Uno que no está para nada de acuerdo con la idea del presidente de la ANFP es Sebastián Esnaola, periodista de ESPN Chile quien le dice no al Nico Córdova en La Roja: “Desde mi perspectiva, no creo que sea Córdova el nombre y de la ANFP tampoco, sino, lo hubiesen respaldado ayer”.

Esnaola le dice no a Nico Córdova y explica por qué. | Foto: Photosport

En esa línea, cree que las palabras de Milad fueron absolutamente estratégicas: “El tema es que no lo puede descartar porque Milad se pone un poco el parche antes de la herida viendo cómo le puede ir en las negociaciones con otros nombres”.

“Eso de darle otra chance fue una cortesía, porque al final dice que van a seguir buscando. Milad es político, se cuida. Creo que no es el nombre por nada particular, le falta experiencia, oficio para asumir la selección adulta y habrá que ver el proyecto en que está embarcado y que se concentre en eso”, remató en el cierre.

Cabe recordar que la Selección Chilena no tendrá actividad hasta marzo, cuando deba disputar dos compromisos amistosos en Europa ante rivales aún por definir, según detalló el presidente de la ANFP.

Se viene el sorteo de Copa América

Chile sabrá el 7 de diciembre a sus rivales en la Copa América de Estados Unidos 2024, donde se sabe que el partido inaugural será en Atlanta y la final -era que no- será en Miami, Florida.

Chile camino a Norteamérica 2026

La Roja está en el octavo puesto de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 y, de momento, se estaría quedando fuera de todo. La buena noticia es que Paraguay, el séptimo, tiene los mismos puntos, pero mejor diferencia de gol.