Marcelo Salas está ansioso por lo que vivirá Deportes Temuco este fin de semana cuando reciba a Cobreloa, un partido que podría definir el ascenso considerando que el Pije tiene la posibilidad de bajar al líder y quedar a un punto de los naranjas.

Igualmente el Matador conversa con Bolavip de una de sus grandes pasiones: la Selección Chilena, donde supo ser figura y goleador histórico hasta que Alexis Sánchez lo superó en cantidad de goles marcados.

Salas mira la doble fecha eliminatoria consciente de que se juega mucho. “Yo creo que es fundamental en estas fechas sacar 4 puntos, como mínimo. No queda otra, hay que vencer a Perú y empatar con Venezuela, mínimo. Si no, se complica mucho, no se pueden dar ventajas”, afirma.

Y en esa línea, no tiene pelos en la lengua para sentenciar de que “hay muchos cupos y si no se logra una clasificación con la cantidad de cupos que hay para el mundial, sería un desastre”.

Marcelo Salas habla con autoridad del presente de la selección chilena

El formado en Universidad de Chile cuenta que “fui a ver el partido ante Colombia y no vi bien a la selección, así es que esperemos que mejore, que pueda mostrar un mejor fútbol y es fundamental el partido ante Perú, donde hay que conseguir los tres puntos, si no, se comienza a complicar el panorama”.

No obstante su frontalidad, Marcelo Salas evita dar nombres para reemplazar a Eduardo Berizzo en caso de que le vaya mal en octubre.

“En ese sentido, no opino. No voy a hablar de la posible salida de un técnico que hoy en día está con todo entrenando y abocado para levantar esta situación, no me parece correcto. Pero sí, la presión de ganar cuatro puntos en estos partidos, si no después hablaremos”, cerró.

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Perú y Venezuela?

La Roja recibirá a Perú el jueves 12 de octubre a las 21:00 en el estadio Monumental de Santiago. Luego visitará a Venezuela el martes 17/10 a las 18:00 en el Monumental de Maturín.