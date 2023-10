La Selección Chilena saltará a la cancha desde las 21 horas ante la Selección de Perú en el Estadio Monumental por la tercera fecha de las Clasificatorias. Este partido es de vida o muerte para el técnico Eduardo Berizzo, quien tiene un 23% apenas con La Roja y que no sabe de victorias para tomar la ruta al Mundial 2026 en Norteamérica.

Durante varios meses, el ex entrenador de Ñublense, Jaime García, aparece como uno de los candidatos para suceder a Berizzo. Primero, el ex estratega de los Diablos Rojos apareció como posible opción para ir a la Sub 20 y varios históricos lo dan como reemplazante del Toto.

Sin embargo, García quien está de vacaciones obligadas tras su adiós a Ñublense dejó en claro en qué parada está pensando en lo que se avecina para su carrera.

“En cada club hay un entrenador y ahora sólo necesito descansar, despejarme y volver con las pilas recargadas. Uno se siente orgulloso de lo que ha hecho todos estos años y el fútbol me pondrá en el momento indicado donde deba estar”, disparó García en ADN.

Jaime García se toma con calma la opción de ir a la Roja o fichar en algún equipo (Photosport)

Berizzolover

Jaime García es respetuoso de los entrenadores que hay dirigiendo en los distintos equipos y en la Selección Chilena. El ex DT de Ñublense dejó en claro que también admira muchísimo al argentino que está al mando de La Roja y que es del riñón de Marcelo Bielsa.

“Yo a Berizzo le tengo una fe enorme. Las cosas a veces cuestan por ciertos motivos. Siento que hay un desgaste en la Selección y sobre todo en el tema de cadetes, de formación”, explicó.

García, claramente, está de vacaciones preocupado de estar con su familia y su madre en su amada Cartagena. De momento, el ex zaguero de Deportes Melipilla es claro y se baja de la chance de suplir a Berizzo.

“Soy claro y mientras esté un técnico dirigiendo, sí, todos soñamos, pero en este momento está Berizzo y lo respeto absolutamente“, agregó.

¿Cómo pasa el tiempo libre, Jaime?

Jaime García está de vacaciones y ve uno que otro partido, aunque él también es claro al señalar que sus días de asueto los aprovecha de buena forma, ya que hay que tomar un respiro tras varios meses en un máximo ajetreo.

“¿Extraña dirigir, Jaime?, le consultaron a García ante lo que él contestó que “no lo extraño. Fueron años muy bonitos, pero muy duros y con mucho estrés. Lo único que quiero ahora es no pensar en el fútbol, sino que sólo pensar en la familia”, terminó.