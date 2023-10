El proceso de Eduardo Berizzo al mando de La Roja no ha sido nada de fácil, en donde el ex ayudante de Marcelo Bielsa no ha sabido mucho de triunfos ni de darle una identidad clara de juego a la Selección Chilena.

La estrepitosa caída ante Venezuela por Clasificatorias agudizó aún más las críticas que le llueven al estratega, quien ahora está con la soga al cuello y está obligado a vencer a Paraguay en la próxima fecha doble de la FIFA a disputarse en noviembre.

Los rumores de que Eduardo Berizzo pueda dejar el cargo cada vez crecen más y, en esa línea, varios ya postulan a técnicos de la talla de Gustavo Quinteros o Ricardo Gareca como para tomar el guante del combinado nacional.

Desde D Sports, el periodista Rodrigo López soltó una verdadera bomba al asegurar que Ricardo Gareca podría bien ser una opción en La Roja: “Nos pusimos en contacto con su círculo cercano, gente que trabaja con él”.

¿Gareca a Chile?

“Él está de vacaciones, tuvo un retorno a Vélez Sarsfield donde no le fue muy bien y esto lo hizo pensar, lo hizo tomarse unas vacaciones, estuvo en Arabia Saudita y hoy está en Argentina”, profundizó el comunicador.

En concreto, López asegura que el ex entrenador de la Selección Peruana estará disponible para sentarse a conversar: “En diciembre empieza a escuchar ofertas, de preferencia selecciones. El celular va estar abierto”.

Lo cierto es que Chile no está dejando una buena imagen en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 y, de momento, ni siquiera estaría yendo al repechaje mundialista en búsqueda de un cupo para la cita.

Lo que viene para Berizzo

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 es el próximo desafío de Eduardo Berizzo, quien luego deberá tomar al equipo de cara al partido frente a Paraguay en Santiago y luego Ecuador en la ciudad de Quito.

Chile, lejos del Mundial

Chile ocupa el octavo lugar de la clasificación, superando a Bolivia sin puntos y a Perú con una unidad que en el día de ayer cayó ante el Campeón del Mundo en suelo peruano.