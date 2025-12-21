Luego de cuatro años, Marco Antonio Figueroa dejó de ser el entrenador de Nicaragua, donde asegura haber crecido mucho como entrenador y que ahora tiene un status diferente.

El Fantasma conversa con BOLAVIP para saber dónde continuará su carrera y si hubo acercamientos con Colo Colo o la selección chilena.

“Yo estoy en eso ahora. Yo la verdad he desechado dos posibilidades de dirigir, porque creo que por lo hecho en estos casi cuatro años en Nicaragua tengo un poquito más de prestigio que antes por el hecho de haber hecho un gran trabajo en Nicaragua, entonces estoy esperando un proyecto”, nos cuenta Figueroa.

En esa misma línea deja las cosas en claro para cualquier equipo que lo busque. “Yo no me muevo tanto por… va a sonar raro, pero yo no me muevo tanto por la cantidad de dinero, sino que me muevo por los proyectos. Si un proyecto es bueno, yo siempre voy a estar cerca porque me gusta ayudar, sobre todo a la gente joven, indica.

El DT saca pecho por los múltiples jóvenes que ha hecho debutar a lo largo de su carrera. “Lo que más me llena es que esos debuts de jugadores, siguen creciendo y siguen yendo a grandes ligas. Entonces ahora en Nicaragua no es la excepción, grandes jugadores jóvenes están tratando de partir y tienen ofertas para jugar fuera”, agrega.

Marco Antonio Figueroa quiere volver a dirigir en Santiago.

Figueroa cree que su forma de proyecta jugadores es su verdadero plus: “Y eso ayuda mucho a la credibilidad y en eso estoy, en eso me muevo y estoy esperando a ver qué proyecto me atrae y me pueda dar la posibilidad de seguir trabajando en lo que a mí me gusta”.

¿Por qué no vino a Colo Colo o a la selección chilena?

“Mi nombre está ahí, pero no se concreta nada. A mí la verdad, y se lo dije abiertamente un día a un amigo, me hubiese encantado llegar a Santiago nuevamente para estar más cerca de mi madre, más cerca de mi hija, mi nieta”, confiesa.

Eso sí, Marco Antonio Figueroa cree que “las condiciones u oportunidades no se dan. Primero porque ya sabemos todo lo que está pasando en el fútbol chileno por dueños extranjeros, empresarios y todo lo que mueve y todo lo mal hecho. Y por eso se ha reflejado en 12 años, se ha reflejado el mal pasar que tiene nuestro fútbol.

Para el final el Fantasma reconoce que “hay que seguir buscando, seguir esperando y que se abra la puerta de un buen proyecto para seguir haciendo lo que me gusta, que es tratar de darle vida a los equipos”.