La Selección Chilena se hunde en el fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. La Roja sólo cosecha cinco puntos en 10 compromisos disputados. Tito Awad piensa que no hay que terminar el vínculo con Ricardo Gareca.

“Pienso que no. No sé quién puede ser el salvador de la selección chilena. No lo puedo entender, aquí es problema de jugadores, recambio, pero evidentemente el partido que le puedo criticar al profe es contra Bolivia, pero los demás partidos son más o menos dentro de la lógica”, añadió.

El comentarista vio una gran diferencia entre la Selección Colombiana y la Roja: “Ahora este partido con Colombia parece un equipo amateur contra un equipo profesional. Cuando jugamos la Copa Chile contra los equipos semiprofesionales”.

Si bien duda que el termino del proceso de Ricardo Gareca sea la solución, Awad cree que Jorge Almirón y Gustavo Álvarez están capacitados: “No sé si salida de Gareca es la solución de esta selección, realmente lo digo. Claro, uno puede decir el director técnico de mi contra, el director técnico de la U, que no lo quiero ni soñar, esos son entrenadores que pueden mejorar una selección”,

El comunicador radial continúa con su punto de vista: “Para mí los dos técnicos que pueden ser son los de la U y el de Colo Colo, no hay más”.

Tito Awad asegura que Gustavo Álvarez y Jorge Almirón tienen capacidad para tirar para arriba a una selección. (Foto: Photosport)

La crítica a Ricardo Gareca por los pocos minutos a los jugadores del medio local

Tito Awad le reprocha al Tigre Gareca que no le diera más minutos a los jugadores de la liga local “¿Para qué llama ocho jugadores del fútbol chileno y no juega ninguno? Entraron en el segundo tiempo, llamó cuatro de la U, cuatro de Colo Colo, pero igual no los coloca. Hay responsabilidad de Gareca”.