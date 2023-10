Tito Awad en llamas con el golazo de Lucas Assadi en La Roja: “Berizzo al fin le dio la confianza y eso me deja feliz”

Tito Awad se escucha feliz y no precisamente por el nivel de la Universidad de Chile si no que por el buen partido de uno de sus regalones, Lucas Assadi. El eterno comentarista ligado al Romántico Viajero está en llamas por lo que realizó el volante azul, quien anotó un gol para el triunfo por 5-0.

Awad siente que es muy bueno para Assadi haber convertido, ya que ayudará en su confianza, aunque él esperaba que el gesto fuera por parte de la U y Mauricio Pellegrino.

“Por fin le dieron la confianza. Pensé que la U iba a ser la primera en darle la oportunidad, la confianza, pero Berizzo se la dio esta vez y el jugador pagó con un gol”, añadió.

Además, sobre lo realizado por su “pichón, Awad añadió que “se terminó con un resultado maravilloso de 5-0, sin goles en contra. Contento con lo de Berizzo que le va mucho mejor en la Sub 23 que en la grande y lo bueno es que Berizzo al fin le dio la confianza a Assadi y eso me deja feliz”.

Lucas Assadi celebra el gol de Chile y Tito Awad en llamas con el tanto de su regalón en la U (Martin Thomas/Santiago 2023 via Photosport)

Pura alegría por Assadi

A Tito Awad se le escucha feliz, contento y agradecido con Berizzo por bancar a uno de sus jugadores favoritos como lo es Lucas Assadi. La verdad que la voz de “La Magia Azul” se dio un espacio para bromear con el cabezazo.

Pocas veces se ha visto a Assadi anotar a través de esta vía y, claramente, Awad siente que la U también gana otra vía de anotación gracias al “10” de La Rojita Sub 23.

“Con Assadi feliz, dichoso, no sabía que cabeceaba tan bien que le salió como un globito y un golazo”, bromeó.

Apoya a su otro regalón

Pese a que juega en Colo Colo, Awad también siente mucho cariño por Damián Pizarro, quien empezó su camino formativo en la Universidad de Chile. El experimentado comentarista deportivo le da toda la fuerza a Pizarro.

“Te digo otra cosa, Pizarro es otro regalón mío, que aunque juega en la contra lo encuentro un jugadorazo. Algo le está faltando, porque el partido pasado muchos comentaristas quedaron locos y se equivocó en 6 pelotas en los últimos 25 minutos”, argumentó.

En esa misma línea, siente que el “Haaland de Macul” llegará lejos al igual que el volante goleador de la U. “Creo que Pizarro al igual que Assadi va a ser un crack”, terminó.