Tito Awad quiere a Matías Zaldivia de titular en la Selección Chilena y asegura que Ben Brereton "no debería ser llamado"

Héctor “Tito” Awad expresa críticas hacia algunos futbolistas de la Selección Chilena que dirán presente en los partidos ante Paraguay en Santiago y Ecuador en Quito. El comunicador aseguró que Marcelino Núñez no debería estar luego de su expulsión en Venezuela.

“Me sobran algunos. Marcelino Núñez ya después de la escoba que dejó, no debiera ni siquiera estar por un tiempo largo en la Selección”, dice el reconocido hincha de la Universidad de Chile en conversación con Bolavip Chile.

El comentarista además mostró críticas hacia Víctor Felipe Méndez. “Ha sido una decepción”. También aseguró que Ben Brereton no tendría que estar convocado a La Roja. “Brereton no debiera ser llamado a la Selección, partió bien y después terminó en cero”.

Además mostró sus dudas sobre Guillermo Maripán y aseguró que Matías Zaldivia debería ser titular. “Todavía tengo dudas en Maripán, creo que no es el jugador que la Selección Chilena necesita. Ahora si está, pero no de titular, ahí tiene que jugar Zaldivia con Paulo Díaz, esa es la dupla que me gusta para la Selección”.

Héctor Awad cree que Ben Brereton no debería ser llamado a La Roja (Foto: Photosport)

Elogios para Damián Pizarro

Héctor Awad tiene elogios para Damián Pizarro y considera que su nominación es correcta. “Para mí va a ser un jugadorazo. Tiene condiciones y Chile no tiene centrodelantero. Entonces, ¿A quién vas a llamar? Podría haber sido Felipe Mora por nombrar uno, pero no hay centrodelanteros en Chile, no se trabajan los centrodelanteros en Chile porque se traen de afuera y cualquier pelagato. Bien nominado”.

En cuanto al balance total de la nómina, cierra con una reflexión. “No tiene tanta culpa Berizzo porque no hay más donde elegir”.

¿Cuándo juega La Roja ante Paraguay por las Eliminatorias?

Chile recibirá a Paraguay este jueves 16 de noviembre a las 21:30 en el estadio Monumental.