Tras Chile vs. Australia: la tabla de posiciones del grupo F del Mundial Femenino sub-17

La Roja no pudo sostener la ventaja inicial e igualó en su estreno por el certamen internacional. Su próximo rival es México.

La Selección Chilena tuvo su debut en la Copa Mundial Femenina sub-17. El elenco dirigido por Vanessa Arauz no logró la victoria y consiguió un empate 1-1 contra Australia por el grupo F.

Tras comenzar arriba en el marcador gracias a un certero cabezazo de Kiara Concha en el minuto 33, La Roja no pudo sostener la ventaja y Charlotte Bradshaw decretó la igualdad en el minuto 63.

De este modo, Chile se instala en el tercer puesto de su tabla con un punto, aunque tiene tranquilidad para soñar con la clasificación: comparte las mismas estadísticas con Australia.

Por su parte, España derrotó 2-0 a México en el otro encuentro del grupo y se ubicó en la cima.

¿Próximo partido de La Roja? Será contra México. Se disputará el jueves 22 de octubre a las 15:00 horas de Chile.

La Selección Chilena debutó con empate en el Mundial Femenino sub-17. (Foto: Jovino Henríquez – FFCh)

Así está la tabla de posiciones del grupo F del Mundial Femenino sub-17

Cabe destacar que en este certamen, participan 24 selecciones, repartidas en seis grupos de cuatro integrantes. Acceden a octavos de final los dos mejores de cada uno y cuatro mejores terceros.

Publicidad