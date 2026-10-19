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¡DURO DEBUT!

Tras Chile vs. Australia: la tabla de posiciones del grupo F del Mundial Femenino sub-17

La Roja no pudo sostener la ventaja inicial e igualó en su estreno por el certamen internacional. Su próximo rival es México.

La Selección Chilena enfrentó a Australia.
© Jovino Henríquez - FFCh.La Selección Chilena enfrentó a Australia.

La Selección Chilena tuvo su debut en la Copa Mundial Femenina sub-17. El elenco dirigido por Vanessa Arauz no logró la victoria y consiguió un empate 1-1 contra Australia por el grupo F.

Tras comenzar arriba en el marcador gracias a un certero cabezazo de Kiara Concha en el minuto 33, La Roja no pudo sostener la ventaja y Charlotte Bradshaw decretó la igualdad en el minuto 63.

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De este modo, Chile se instala en el tercer puesto de su tabla con un punto, aunque tiene tranquilidad para soñar con la clasificación: comparte las mismas estadísticas con Australia.

Por su parte, España derrotó 2-0 a México en el otro encuentro del grupo y se ubicó en la cima.

¿Próximo partido de La Roja? Será contra México. Se disputará el jueves 22 de octubre a las 15:00 horas de Chile.

La Selección Chilena debutó con empate en el Mundial Femenino sub-17. (Foto: Jovino Henríquez - FFCh)

La Selección Chilena debutó con empate en el Mundial Femenino sub-17. (Foto: Jovino Henríquez – FFCh)

Así está la tabla de posiciones del grupo F del Mundial Femenino sub-17

Cabe destacar que en este certamen, participan 24 selecciones, repartidas en seis grupos de cuatro integrantes. Acceden a octavos de final los dos mejores de cada uno y cuatro mejores terceros.

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España Sub17 (F) 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Australia U17 (F) 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Chile Sub17 (F) 1 0 1 0 1 1 0 1
4 México Sub17 (F) 1 0 0 1 0 2 -2 0
Martín Aliaga
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