Gustavo Álvarez es el DT de moda en el fútbol chileno. El argentino en su primera temporada en la Chilean Premier League logró el título con Huachipato y estos días han sido de celebraciones al máximo en Talcahuano.

En las próximas horas, Álvarez viajará a Argentina para tomar unos días de descanso. Posteriormente, el estratega de la usina deberá presentarse en el Biobío.

Álvarez tiene cláusula de salida para ir a la Universidad de Chile y su vínculo es hasta fines de 2024 con el monarca del Torneo Nacional. Hoy, en una reunión con autoridades, el técnico fue claro y deja todo a la imaginación. Lo único claro que su buzo sí o sí tendrá azul el próximo año.

“Este el momento que vamos a descansar y después de la lucidez y claridad post descanso sí será es momento de pensar en el 2024“, esbozó Álvarez en Sabes.cl

Gustavo Álvarez no define nada de su futuro (Photosport)

Álvarez no quiere tomar decisiones y recalcó varias veces que necesita descansar después de una extenuante definición con Huachipato.

“Primero vamos a descansar y después siempre fijar metas y superar las de este año. De eso se trata. Estuvimos tan alocados con la definición de torneo que me parecía muy difícil mirar para adelante”, agregó.

¿La salida de Victoriano Cerda será clave para que Gustavo Álvarez deje a Huachipato?

Ayer, en Talcahuano, Huachipato informó que Victoriano Cerda, Marcelo Ambrosio y Marcelo Pesce dejaron el elenco acerero tras el título de 2023. Ahora, la decisión de Álvarez debe ser si respeta su contrato o busca su salida de la institución acerera.

“Es una decisión institucional, que precisamente empalmo con una de las últimas respuestas, no he descansado, no hemos descansado y después prefiero hacer un análisis profundo de lo que sucedió como balance definitivo y de lo que está por hacerse“, añadió Álvarez.

Incluso, Álvarez procedió a decir que “hoy es algo que es reciente, muy reciente. Con el cansancio de una temporada encima, no es motivo de mi análisis hoy”.