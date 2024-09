La Selección Chilena no dejó para nada un grato sabor de boca tras lo que fue su actuación ante la Selección de Argentina en las Eliminatorias Sudamericana, en donde ‘La Roja’ cayó por un categórico 3-0 ante el conjunto de Lionel Scaloni, dejando una pálida imagen.

Sobre lo que fue este compromiso, el ex futbolista Rodrigo Goldberg comentó en Radio Cooperativa el desempeño de Chile ante Argentina, en la que remarcó en la falta de actitud del equipo para lo que fue este encuentro.

“Él tiene harto que darle vuelta a este tipo de cosas, seamos honestos, si nosotros jugamos 20 partidos con Argentina, ¿Cuántos vamos a ganar?, no digo que hagamos una revolución para ganar en Argentina, pero vamos achicando la brecha, para que en algún momento se pueda hacer algo distinto, pero hoy no lo veo para nada viable”, partió declarando Goldberg.

Siguiendo en dicha línea, el ‘Polaco’ agregó que su cuota de decepción por lo que fue el mediocampo de la Selección Chilena, en la que siente no pudo prevalecer ante la zona de volantes de Argentina, algo que fue fundamental para el desarrollo del partido.

“En general este mediocampo se esperaba mucho más en la fluidez del juego y no pudo cuajar sencillamente, insinúo por momentos que podía hacer algo, pero no pudo librar la primera valla, que era escaparse del pressing que hacia Argentina”.

“Durante todo el partido no pudo con la presión de Argentina, Argentina presionaba y venían los pases hacia atrás, los errores y los malos controles, no teníamos nada que hacer. Chile no fue capaz de pasar esa presión”, apuntó.

La Roja cayó ante Argentina | Foto: Photosport

Buscando en dar vuelta la página, el hoy panelista avisa que tanto los jugadores como el entrenador deben tener la mente fría en estos momentos y buscar mejorar la cara para el próximo duelo que tendrá Chile, el cuál será clave ante Bolivia.

“Cada jugador tiene que empezar a pensar y a reflexionar de cómo cambia esto, hay una responsabilidad individual acá del jugador, las puyas y las críticas van a caer a Gareca, que no ha dado todo lo que yo pensé que iba a dar, pero también hay rendimientos bajos”, replicó.

Finalmente, Goldberg no duda en que tras esta actuación Ricardo Gareca le dará un importante remezón a sus jugadores por lo que fue este partido, ya que muchos de los protagonistas estuvieron muy lejos de lo que son sus habituales desempeños en sus respectivos clubes y que no vieron una ante Argentina.

“Yo tengo la impresión que (Gareca) va a repasar a un par por ciertas cosas, por poca presencia y no se trata si lo reto o no lo retó, la cosa es corregir. Me parece que quedó muy molesto y decepcionado por algunos rendimientos individuales, sigo insistiendo que él da la cara y dice que la culpa es mía, pero también necesita la colaboración de los jugadores y hoy (ayer) varios no anduvieron”, cerró.