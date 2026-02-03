La Selección Chilena Sub 20 Femenina dirigida por Nicolás Bravo se prepara para su debut en el Sudamericano, enfrentando a Paraguay en la primera fecha del torneo.

Tras un intenso período de preparación en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, el combinado criollo buscará comenzar con el pie derecho y mostrar su nivel ante un rival que históricamente ha sido competitivo en la categoría.

El Sudamericano Sub 20 Femenino otorga cuatro pasajes para la Copa del Mundo de Polonia, por lo que cada punto en esta fase de grupos es vital para clasificar dentro de los primeros tres equipos de cada grupo que avanzarán a la fase final.

Recordar que La Rojita Femenina integra el Grupo A, enfrentándose a Paraguay, Colombia, Venezuela y Uruguay, mientras que el Grupo B lo conforman Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

La Roja Femenina ya emprendió vuelo rumbo a Paraguay para disputar el Sudamericano Sub 20 | FOTO: Comunicaciones /FFCh.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Paraguay en el Sudamericano Sub 20?

El duelo está programado para el miércoles 4 de febrero a las 18:00 horas de nuestro país ante Paraguay, en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

¿Cómo y dónde ver el Chile vs. Paraguay en el Sudamericano Sub 20?

El trascendental compromiso será transmitido a través de Canal 13 y todas sus plataformas.

Además, DGo y DSports 7 darán todas las alternativas del certamen donde estarán todas las jóvenes promesas del fútbol sudamericano.