La Selección Chilena dará el puntapié inicial a lo que es su temporada 2024 de manera oficial, en donde dentro de esta jornada el equipo que comanda Ricardo Gareca tendrá su debut oficial en el encuentro que lo medirá ante la Selección de Albania.

Avocándose en lo que puede ser este compromiso, el ex futbolista Waldemar Méndez se dio el espacio para comentar en el programa ´Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro lo que puede ser este proceso del ‘Tigre’ en ‘La Roja’, en la que le pone una importante tarea a uno de los jugadores convocados: Paulo Díaz.

“Yo exijo, entre comillas exijo, tener al Paulo Díaz de River en la Selección, no puede ser, yo veo todos los fin de semanas a River, Paulo Díaz en River es un referente, es una carta segura, incluso en los inicios ofensivos, corre riesgos, pero tiene una precisión en la salida, tiene una buena pegada, excelente”, partió indicando Méndez.

Ya pensando en lo que puede ser este completo recambio generacional, ‘Walde’ es muy claro en declarar de que ve a Paulo Díaz como uno de los jugadores que puede tomar la voz de liderazgo dentro de la Selección Chilena dentro de este ciclo, en la que para aquello, implora primero por sus consolidación como jugador en ‘La Roja’.

Le ponen una importante tarea a Díaz en La Roja | Foto: Photosport

“No hay otro líder o alguien que uno pueda visualizar como líder, quizás a Pulgar se le puede exigir más ascendencia cuando juega”, declaró en Radio Futuro.

Finalmente, Méndez volvió a refutar de que al único jugador que ve capacitado de tomar la posta de liderazgo en Chile, en caso de no contar más con los de la Generación Dorada, es a Paulo Díaz, en la que le hace un importante llamado de atención para que se haga cargo de esta importante responsabilidad y sea un nuevo lider.

“Si en algún momento, poniendo un ejemplo ficticio y que puede pasar, porque te puedes lesionar o esas cosas, no está Alexis Sánchez, no está Claudio Bravo, no está Gary Medel y no está Isla, que es de lo que va quedando de la Generación Dorada, alguien tiene que tomar ese liderazgo y ahí el primer nombre que se me viene a la cabeza es Paulo Díaz y sino ¿quien?, cerró.