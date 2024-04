Universidad de Chile anticipa soluciones por un eventual problema con el Estadio Nacional para un compromiso fundamental. Ante los posibles inconvenientes con el uso del reducto ñuñoíno para el duelo contra Deportes Iquique, la directiva azul ya reservó otro recinto. Está ubicado fuera de la Región Metropolitana.

Según información recabada por Bolavip, la segunda opción que tiene la U para recibir a Iquique es el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El reducto porteño ya está reservado en caso de que el IND no permita utilizar el Estadio Nacional el próximo 5 de mayo.

Sin embargo, todavía no se define la salida desde Ñuñoa. Es la primera opción de Universidad de Chile, pero es posible que no se pueda utilizar. Se analiza trabajar en su césped luego de la seguidilla de conciertos que habrán hasta el 28 de abril, lo que no permitiría el desarrollo del fútbol en las instalaciones.

A su vez, en la U barajan una tercera opción para recibir al sublíder del torneo. Los azules serán locales y quieren contar con la mayor cantidad de público posible para batir a su principal contendor. No quieren bajar la vara que dejarán muy alta contra Coquimbo Unido el 14 de abril. Serán 45 mil personas en el Nacional.

Los hinchas de Universidad de Chile podrían volver a los cerros de Valparaíso.

Un lugar conocido para Universidad de Chile

A pesar de la distancia con Santiago, el Estadio Elías Figueroa Brander es una plaza conocida para la U. En reiteradas ocasiones, el cuadro universitario trasladó su localía al principal puerto del país entre 2021 y 2022 ante el cierre del Estadio Nacional por remodelaciones.

Esta vez, un posible retorno Valparaíso será transitorio para la U. No se avizoran otros problemas con la localía, ya que la proyección es utilizar el Estadio Nacional en 14 ocasiones durante 2024, mínimo 13. Con la eventual salida ante Iquique, los azules esperan dejar atrás cualquier inconveniente con su casa histórica.

Cuándo juega la U

El siguiente duelo de la U será contra Coquimbo Unido el 14 de abril. Será desde las 12:30 horas en el Estadio Nacional y es válido por la octava fecha del torneo. En tanto, el encuentro mencionado ante Deportes Iquique será en la undécima jornada. Se disputará el 5 de mayo desde las 17:30 horas en lugar a definir.