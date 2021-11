Alejandro Tabilo no tuvo problemas para derrotar al japonés Yosuke Watanuki y avanzar a la final del Challenger 80 de Puerto Vallarta

Alejandro Tabilo tuvo una nueva exhibición de buen tenis en el cemento del Challenger 80 de Puerto Vallarta, en donde derrotó en la instancia de semifinales al japonés Yosuke Watanuki por parciales de 6-3 y 6-2.

En el primer set, Tabilo le otorgó dos chances de quiebre a su rival en el primer juego, lo que suponía un complicado inicio para el chileno. Pese a lo anterior, sostuvo y después se dio maña de romperle de inmediato el saque al asiático, tomando una ventaja que después terminaría siendo irremontable para su rival y se llevó el primer set por 6-3.

El saque de Tabilo no estuvo tan fino como en otras jornadas, pero aún así no cedió nunca un juego y batalló cada pelota. Así lo demostraría en la segunda manga, en donde no le dio ninguna chance de quiebre a Watanuki.

Con quiebres en el quinto y séptimo game, Alejandro Tabilo no tuvo mayor problema para cerrar el segundo set por 6-2 y, con eso, timbrar su pasaje a la gran final del Challenger 80 de Puerto Vallarta.

De esta manera, el chileno nacido en Canadá tendrá una cita este domingo para tratar de alcanzar su segunda corona en torneos Challenger, cuando tenga que enfrentar al alemán y segundo preclasificado del torneo, Daniel Altmaier.