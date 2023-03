El chileno viene de eliminar al ex campeón de Grand Slam Dominic Thiem.

Tras la épica clasificación de Nicolás Jarry a cuartos del Chile Open al eliminar a Diego Schwartzman, este jueves es el turno del otro chileno en competencia, Cristian Garín, que choca ante un duro rival como lo es el argentino Sebastián Báez.

¿A qué hora juega Cristian Garín vs Sebastián Báez?

El partido se disputa este jueves 2 de marzo en el tercer turno de la Cancha Central, ya que a las 14:00 horas inicia el primer turno con Juan Cerúndolo vs Dusan Lajovic, seguido por Tomás Etcheverry vs Francisco Cerúndolo. Cuando acabe este último partido, comenzará el encuentro de Garín y Báez, el que no debería comenzar antes de las 18:30 horas de Chile.

¿Cómo ver en vivo?

El encuentro será transmitido en televisión por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y TNT Sports 3. Respecto al streaming, se podrá ver en vivo a través de Estadio TNT Sports.

Garín busca seguir en alza

Tras acusar amenazas de fanáticos por caer en la primera ronda del ATP 500 de Río, Cristian Garín dejó atrás la polémica y demostró un gran nivel ante el ex campeón del US Open, el austriaco Dominic Thiem, a quien derrotó en dos sets en el Chile Open.

Aquel triunfo le valió el paso a octavos de final, en donde enfrentará al tercer sembrado Sebastián Báez, que debuta en el torneo tras quedar libre en la primera ronda. El argentino número 35 del mundo viene de jugar los cuartos de final del Río Open, en donde cayó derrotado en dos sets por el chileno Nicolás Jarry.

El ganador de este partido se enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la llave entre el italiano Riccardo Bonadio y el serbio Laslo Djere.