Alejandro Tabilo vs Maxime Cressy por la ronda 2 de Indian Wells: ¿A qué hora juegan?

Tras no tener una buena gira sudamericana en Argentina, Brasil y Chile, el tenista Alejandro Tabilo (187°) viajó hasta Indian Wells para intentar subir su nivel y con ello escalar en el ránking ATP. Este viernes el chileno jugará ante un duro rival como lo es el estadounidense Maxime Cressy (35°).

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs Maxime Cressy?

El encuentro se disputa este viernes 10 de marzo, en el tercer turno de la cancha 5 de Indian Wells. El primer turno inicia con el partido de Garín vs Nishioka a las 16:00 horas, seguido por el duelo de Bautista Agut vs Ruusuvuori. Una vez finalice este encuentro, comenzará el de Tabilo, el que no debería arrancar antes de las 18:40 horas.

¿Dónde ver el partido en vivo?

El duelo se puede ver en vivo a través de la plataforma de streaming STAR+. Para ello, se debe seleccionar la cancha 5 del Martes 1000 de Indian Wells.

Debut triunfal de Tabilo en el torneo

Tras vencer en tres sets a los tenistas Zachary Svajda y Christopher O'Connel en la Qualy de Indian Wells, Alejandro Tabilo logró meterse en el cuadro principal de Indian Wells, acompañando al chileno Cristian Garín que también ganó en la ronda clasificatoria.

Tabilo tuvo un sorteo favorable para la primera ronda, ya que tuvo como rival a otro jugador proveniente de la Qualy como el alemán Maximilian Marterer, jugador al que fue superior en el encuentro disputado el miércoles.

Por un marcador de 6-4 y 6-3, Tabilo logró superar sin muchos problemas la primera ronda. Pero en la segunda debe medirse ante el local Maxime Cressy, que disputó en febrero la final del ATP 250 de Montpellier en donde cayó frente al italiano Jannik Sinner.