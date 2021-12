Alejandro Tabilo (139 ATP) será el encargado de realizar el debut de Chile en el Grupo A de la ATP Cup. El número dos de nuestro país jugará este viernes 31 de diciembre ante el español Pablo Carreño Busta (20 ATP) en lo que será la primera serie que deberá enfrentar el equipo nacional, pues luego de chocar con España, tendrá que jugar con Serbia y posteriormente con Noruega.

En diálogo con el sitio de la ATP, Tabilo se refirió a su gran temporada 2021 y los cambios que ha generado en su tenis durante el año para alcanzar un mejor nivel, el cual espera demostrar a partir de esta fin de semana.

"En general mi tenis ha madurado muchísimo, estoy fuerte físicamente y jugando muy sólido de atrás. También he mejorado mucho mi saque, eso me da confianza. De hecho, me ayudó a cerrar bien el año. Además, estoy más claro mentalmente, sé bien mi orden de juego", dijo el tenista.

En cuanto a sus impresiones de jugar por nuestro país y su duelo contra Carreño Busta, el naciido en Toronto declaró que "es en un honor muy grande poder representar a Chile. Voy a tener que estar muy sólido de atrás, jugar suelto y sin presión. Esta serie contra España será clave en nuestro camino en este grupo", agregó Ale.

Por último, destacó que el equipo chileno, aunque solo venga con Cristian Garin y Tomás Barrios como jugadores, la calidad es muy buena y el deseo de avanzar es aún más. "La esperanza de clasificar a semifinales, a pesar de que el favoritismo recae en otros equipos, es grande. Nuestro equipo está muy bueno. Somos uno chiquitito, pero somos amigos desde hace mucho y hay muy buen ambiente", cerró.