Tomás Barrios (153° ATP) es el único chileno que sigue en competencia en el Challenger de Concepción II. El chillanejo venció al francés que ganó en la qualy, Corentin Denolly (456°)en los octavos de final del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo y da por finalizada la maratón de tenis que se vivió en Chile en los meses de febrero-marzo.

El chileno venció por 6-2 y 6-3 mostrando una muy buena consistencia con sus golpes de fondo que le permitió conseguir dos breaks en el primer set. En el segundo parcial estuvo algo más complicado, ya que tras estar 2-0 arriba su rival se recuperó para igualar 2-2. No obstante, Barrios volvió a su regularidad para cerrar el partido.

Barrios enfrentará en cuartos de final al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida de Almeida, quien derrotó a Nicolás Jarry por 6-4, 3-6 y 6-3.

El partido se jugará este viernes 18 de marzo no antes de las 14:30 en el segundo turno de la cancha central tras el partido entre Renzo Olivo y Juan Pablo Varillas.

Los otros partidos de los cuartos de final serán Camilo Ugo Carabelli vs Tomás Martín Etcheverry a las 12:00 en la cancha 1 y no antes de las 14:00, Hugo Dellien vs Thiago Agustín Tirante.