Este lunes comienza el cuadro principal del ATP de Santiago, torneo que tendrá la presencia de cuatro tenistas chilenos en el cuadro principal. Cristian Garin, Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry y Gonzalo Lama buscarán sumar puntos para seguir escalando en el ranking.

En el caso del número 1 de Chile, llega con malos resultados en la gira sudamericana, se despidió en segunda ronda de Córdoba en su primer partido, no jugó Buenos Aires, tampoco tuvo una buena presentación en Río de Janeiro. Gago reveló que tenía molestia en el hombro que le han impedido realizar su mejor tenis, por lo que estaba meditando un descanso, no obstante, no se bajó de la competencia.

El ganador de cinco torneos ATP es el primer sembrado del Chile Open 2022 y el campeón defensor. Comenzará su participación en segunda ronda donde espera rival del ganador del partido entre su compatriota Alejandro Tabilo y el argentino Renzo Olivo, quienes se enfrentarán el martes en horario a definir.

También el martes y sin horario definido aún, estará en acción Gonzalo Lama que enfrentará al boliviano Hugo Dellien que en un inicio iba a jugar contra Francisco Cerúndulo que finalmente se bajó del torneo. El León ganó dos partidos en la clasificación para instarse en el cuadro principal.

Nicolás Jarry será el primer chileno en salir a la cancha. El número tres de Chile se estrenará este lunes a las 21:00 ante el brasileño Thiago Monteiro en el partido estelar de la cancha central.

Programación día lunes del ATP 250 de Santiago 2022

Cuadro principal del ATP 250 de Santiago 2022