Cristian Garin tuvo un mal comienzo de 2022 con una lesión en el hombro que le impidió tomar su mejor nivel, sumado a otros problemas. Luego de tomarse tres semanas para reformular sus ideas, descansar y trabajar, ahora con su nuevo entrenador, Pepe Vendrell, decidió competir en el Masters 1000 de Miami, torneo en el cual cayó en segunda ronda ante Pedro Martínez Portero por 7-6(2) y 6-2.

"El primer set fue muy largo, hora 20 si es que no me equivoco, podía haber sido para cualquier, en el 5-4 tuve buena chance. Fue un partido que el primer set dijo mucho, hacía muchísimo calor y en el segundo el jugó mejor, más suelto, con la confianza de haber ganado el primer set. Pasó mucho más por la falta de partidos, de confianza en ciertos momentos y más que nada en eso", dice en diálogo con Radio ADN.

El número de Chile 2 resume lo que fue su pausa fuera del circuito: "Fue un tiempo de 20, 21 días que me tomé de entrenar, de recuperar, de retomar el rumbo. En todas las profesiones hay tiempos malos, a mí me tocó vivir momentos difíciles y me tomé estos 20 días de retomar el rumbo. A pesar de todo, he hecho las cosas muy bien".

Gago se muestra optismista: "Estoy haciendo un trabajo bueno fuera de cancha y dentro. Es cosa de tiempo, de retomar los buenos resultados. Pesó un poco la falta un poco de competir a buen nivel, hace mucho tiempo que no lo siento. Fisicamente estoy mejor, el hombro mucho mejor. Hoy por primera vez en varios meses que juego sin dolor. A pesar de haber perdido, siento cosas positivas que no sentía muchos meses. Creo que voy a salir adelante, trabajando como lo estoy haciendo, confío mucho en que tarde o temprano van a llegar muy buenos resultados".

Garin menciona las cosas buenas que le deja su partido en Miami: "Jugar sin dolor, los últimos torneos a penas podía levantar el hombro. He hecho un muy buen trabajo físico, cambiando hábitos importantes en mi vida y trabajando también fuera de cancha como dije. Siento que competí bien, sí con falta de ritmo, con falta de partidos de este nivel, pero creo que si sigo así, tengo la calidad para salir adelante y volver al lugar que estuve dos años".

El ganador de cinco torneos en el circuito ATP comenta sus próximos desafíos: "Tengo que seguir, mañana descansar y el lunes volver a entrenar. Se viene una buena gira de arcilla que la conozco bien, he tenido buenos resultados. Hay que seguir, necesito sumar partidos, voy a Houston la próxima semana, de nuevo competir lo antes posible y sumar la mayor cantidad de partidos a este nivel. Estoy contento de haber jugado sin dolor en el hombro, de estar con un equipo de trabajo muy bueno y con las cosas muy claras".

¿Calendario? Ya hay una ruta para el tenista chileno antes de su participación en Roland Garros: "Parto en Monaco (Masters 1000 de Montecarlo), Belgrado (ATP 250) y en principio Madrid (M1000 y Roma (M1000). Estoy contento de estar jugando sin dolor, hay que ir de a poco cuidándolo, va a depender del resultado si es que juego más o menos".

También tuvo elogios para su nuevo entrenador, Pepe Vendrell: "Es un coach muy mental, que tiene las cosas muy claras, es muy ordenado. Los 20 días que llevamos trabajando, han sido cada día de ver las cosas buenas, de trabajar, de valorar más las cosas, de calmarme un poco la ansiedad. Creo que Pepe es alguien que me ha ayudado mucho en este muy poco tiempo".

"Estuve muy mal en todo sentido, ahora creo que ha sido un buen cambio en todo sentido en mi vida, de estar más ordenado con buenos hábitos. Hoy perdí, pero saco cosas positivas, de estar compitiendo sin dolor. El año es largo y hay que estar bien preparado", cierra el profesional de 21 años.