Djokovic vs Kwon | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING por la primera ronda de Wimbledon

Novak Djokovic (3°) se enfrenta a Soonwoo Kwon (75°), por la primera ronda de Wimbledon 2022, este lunes, 27 de junio, en la cancha principal del All England Club.

Al ex número uno del mundo le restarán 2.500 puntos después de este Grand Slam (la ATP decidió no otorgar puntos en protesta a la prohibición de tenistas rusos y bielorrusos, quedando así fuera importantes valores como Daniil Medvedev (1°), Andrey Rublev (8°) y Karen Khachanov (22°), entre otros).

Por otro lado, Soonwoo Kwon tiene tan solo 24 años y está jugando el Grand Slam de su carrera. A este encuentro llega luego de sufrir cuatro derrotas de manera consecutivas: la más cercana de ellas en la primera ronda del ATP de Hertogenbosch contra Hugo Gaston.

Es importante recalcar el historial de enfrentamientos entre los dos tenistas, estos jugadores se vieron las caras previamente en una sola ocasión: en los octavos de final del ATP de Belgrado 2021, con triunfo de Novak por 6-1 y 6-3.

Destacamos que Novak Djokovic ya ganó la edición 2021 de este torneo, por lo que no sería una novedad que lograra quedarse nuevamente con el torneo más longevo del mundo. A continuación, te contamos cómo ver en vivo este encuentro.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Novak Djokovic vs Soon-Woo Kwon?

Novak Djokovic vs Soon-Woo Kwon juegan este lunes 27 de junio no antes de las 08:30 AM hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Novak Djokovic vs Soon-Woo Kwon?

Wimbledon será transmitido por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Novak Djokovic vs Soon-Woo Kwon?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.