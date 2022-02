Lama después de su derrota ante Dellien: "No me voy para nada satisfecho"

Gonzalo Lama (263 ATP) no pudo sorprender al boliviano Hugo Dellien y cayó en su debut en el Chile Open por parciales de 6-3 y 6-4 en poco más de una hora y diez minutos de juego. Tras superar las clasificaciones del torneo de tenis más importante del país, el chileno no logró avanzar a la segunda ronda del certamen.

Una vez finalizado el partido, Lama habló en conferencia de prensa, donde se mostró insatisfecho con el juego que mostró y reconoció el buen juego de su rival: "Sinceramente no me voy para nada satisfecho. Fue un partido correctísimo por parte de Hugo (Dellien), pero creo que pude haber hecho mucho más de lo que hice en este partido".

El "León", además, lamentó la forma en que afrontó los momentos adversos que le presentó el duelo: "Si hubiese mantenido el foco, pude haber sido a un tercer set o haber peleado el tie break. Pero nada, a llorar a la iglesia". A su vez, Lama añadió que "no perdí el partido por un tema físico. Siempre es grato jugar en casa, pero no me voy para nada satisfecho" y repitió que "siento que pude haber hecho más de lo que hice".

El ex 160 del ránking mundial se refirió a los objetivos que tiene para este año: "Estoy muy cerca de la qualy de Roland Garros. Me quedan unos siete torneos para poder lograrlo. Si pienso en esa qualy me voy a volver loco, pero creo que lo puedo conseguir". También se refirió al nivel de su rival de hoy, destacando que "Hugo para mi es top 50 en arcilla. Juega muy bien, y tengo que apuntar a eso si quiero llegar a este nivel".

Tras años de lesiones y algunos otros problemas de salud, Lama está de vuelta en el circuito con un sostenido avance en su ránking, y apunta a lograr la clasificación a las fases previas de los Grand Slams en los próximos meses.