Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz: Dónde ver EN VIVO el partido por las semifinales del M1000 de Madrid 2022

Novak Djokovic (1°) y Carlos Alcaraz (9°) jugarán su primer partido entre sí en las semifinales del Masters 1000 de Madrid 2022. El número 1 del mundo entrenó esta semana junto al nuevo miembro del top ten y ganador del M1000 de Miami.

En su regreso, el serbio poco a poco mejora su versión tenística. Nole partió la temporada de arcilla en Europa con una derrota en primera ronda en Montecarlo ante Alejandro Davidovich Fokina, luego llegó a la final en el ATP 250 de Belgrado, pero perdió con Andrey Rublev y ahora alcanza semifinales en la Caja Mágica.

Nole venció a Gael Monfils, Andy Murray (retiro por problemas estomacales) y Hubert Hurkacz para instalarse entre los cuatro mejores. Sin embargo, su desafío ahora es el jugador del momento, ya que Alcaraz con 19 años recién cumplidos, acaba de lograr quizás la mejor victoria de su carrera.

El español derrotó a la leyenda del tenis, Rafael Nadal, en el partido de cuartos de final y ahora buscará vencer a un segundo miembro del Big 3 en días consecutivos. En las rondas anteriores, venció a Nikoloz Basilashvili y Cameron Norrie.

Djokovic vs Alcaraz jugarán este sábado 7 de mayo no antes de las 10:00 de la mañana de Chile (16:00 hora local) el primer partido de las semifinales del Masters 1000 de Madrid. El primer encuentro será la final del dobles femenino del WTA 1000: Desirae Krawczyk y Demi Schuurs vs Gabriela Dabrowski y Giuliana Olmos programado para las 7:30 (13:30 hora local).

¿Dónde puedo ver EN VIVO el partido de Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz por las semifinales del Masters 1000 de Miami?

El partido será transmitido por ESPN 2 en televisión. ONLINE tendrá emisión de Star+ y TennisTV.