Tras su duro inicio de año en el circuito, Cristian Garín no lo ha pasado bien en ninguno de los aspectos y su bajo rendimiento lo ha hecho dudar de su participación en futuras competiciones debido a sus problemas físicos.

En la caída por los octavos de final del ATP 250 de Santiago ante Alejandro Tabilo por un doble 6-3, la raqueta número uno de nuestro país se refirió a este mal momento que atraviesa, el cual lo tiene preocupado.

"Es duro emocionalmente en todo sentido, he puesto muchas ganas. Me encanta jugar en casa y me da pena no estar al cien por ciento. Jugar de esta manera me preocupa bastante", inició indicando Garín.

El tenista nacional dejó en claro que le ha costado poder estar al 100% en lo físico, ya que no se ha recuperado en su totalidad, lo cual lo aleja de su buen rendimiento.

“No me he podido recuperar bien, han sido meses difíciles. Doy mi cien por ciento, me esfuerzo, aunque la gente cree que no, amo el tenis y me encanta. A veces hay meses malos y hay que seguir", comentó el número uno del país.

Finalmente, Garín fue consultado sobre la llave que se le avecina a Chile ante Eslovenia por los playoffs del Grupo Mundial I en la Copa Davis y dejó muchas dudas con su participación.

"Se me ha hecho horrible jugar el tenis, he puesto muchas ganas y no se da. Mañana (hoy) tomaré una decisión en cuanto a mi futuro, veré lo que haré, no vale la pena seguir jugando así. Quiero estar (Copa Davis), es una fecha del año que es sagrada. Pero es difícil, quiero ser un aporte y no una preocupación”, cerró Cristian.

La llave ante Eslovenia se disputará el 4 y 5 de marzo en el Club Unión de Viña del Mar y la participación del número uno del país está en duda hoy en día.