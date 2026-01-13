El tenista chileno Alejandro Tabilo (81°) inició con éxito su defensa del título en el ATP 250 de Auckland. En su estreno en la edición 2026, el tenista nacional demostró un gran nivel de juego para superar la primera ronda, confirmando que el cemento neozelandés es una superficie que le acomoda de cara a su próximo gran desafío: el Abierto de Australia.

El zurdo logró ingresar directamente al cuadro principal gracias a una wild card de último minuto (wild card), lo que le permitió evitar la fase clasificatoria. En la pista, la segunda mejor raqueta de Chile justificó plenamente la invitación al derrotar al argentino Camilo Ugo Carabelli (47°) con un sólido marcador de 6-4 y 6-2, cerrando el encuentro en sets corridos y sin mayores contratiempos.

Tras la temprana eliminación de Cristian Garin en la qualy, el nacido en Toronto se mantiene como el único representante chileno en el certamen oceánico. Su victoria no solo le permite avanzar en el cuadro, sino también sumar confianza de cara al primer Grand Slam de la temporada.

AUCKLAND, NEW ZEALAND – JANUARY 13: Alejandro Tabilo of Chile celebrates a point in his singles match against Camilo Ugo Carabelli of Argentina during day 9 of the 2025 ASB Classic at ASB Tennis Centre on January 13, 2026 in Auckland, New Zealand. (Photo by Phil Walter/Getty Images)

Ahora, en la ronda de los 16 mejores, Tabilo se enfrentará al italiano Luciano Darderi (24°), quien aparece como el cuarto cabeza de serie del torneo. Será un duelo clave para el chileno, quien tiene la misión de revalidar los puntos obtenidos tras su histórica coronación en este mismo escenario durante la temporada 2024.

Cuándo juega Alejandro Tabilo en el ATP de Auckland

El duelo por octavos de final entre Alejandro Tabilo y Luciano Darderi se disputará este martes 13 de enero desde las 20:40 horas de Chile aproximadamente, una vez que termine el choque entre Ben Shelton y Francisco Comesaña.

Quién transmite EN VIVO el duelo de Alejandro Tabilo

Toda la acción del ATP 250 de Auckland podrás seguirla EN VIVO a través de la plataforma de streaming de Disney +.