Todo listo para que arranque el Australian Open 2026, el primer gran desafío de la temporada del circuito de tenis mundial. En Melbourne Park, las mejores raquetas del mundo buscarán la gloria en el Major que abre el extenso calendario.

El gran candidato a levantar el trofeo es el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz quien llega a tierras oceánicas tras su abrupta ruptura con el coach Juan Carlos Ferrero. El murciano buscará ganar el Career Grand Slam, es decir los cuatro major en una misma temporada.

Pero la misión no será nada sencilla, en frente estará el italiano Jannik Sinner (2° del ranking ATP), especialista en pista dura y dos veces campeón en Melbourne, donde este año buscará su tercera corona y acercarse al número 1.

Carlos Alcaraz sueña con ganar su primer Australian Open (Getty Images).

En cuanto a las presencias chilenas en el Australian Open, Cristian Garin y Alejandro Tabilo tienen asegurada su presencia en el cuadro principal, mientras que Tomás Barrios deberá luchar desde la qualy. En el caso de Nicolás Jarry, lamentablemente el ‘Príncipe’ cayó este domingo en el debut de los clasificatorios.

Respecto a los horarios, la sesión diurna comenzará a las 21:00 horas de Chile, mientras que la jornada nocturna arrancará a eso de las 5:00 horas de nuestro país.

Fechas del Australian Open

Opening Week: del 12 al 17 de enero, así como exhibiciones y eventos abiertos al público.

Primera ronda:desde el domingo 18 de enero hasta el martes 20.

Segunda ronda: desde miércoles 21 y jueves 22 de enero.

Tercera ronda: viernes 23 y sábado 24.

Octavos de final: domingo 25 y lunes 26.

Cuartos de final: se disputan martes 27 y miércoles 28 de enero

Semifinales: en el cuadro femenino, las semis se disputarán el jueves 29 de enero, mientras que las masculinas serán el viernes 30.

Final: femenino el sábado 31 de enero y el masculino el domingo 1 de febrero.

Dónde ver el Australian Open EN VIVO

En Chile, el Abierto de Australia podrás seguirlo por TV a través de las señales de ESPN, ESPN 2 y ESPN 3.

En tanto, toda la acción del Australian Open, el primer Grand Slam del año podrás seguirlo por el plan premium de Disney+.