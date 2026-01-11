El tenista chileno Nicolás Jarry (133°) estiró su mala racha en el circuito luego que este domingo quedara eliminado sorpresivamente en la primera ronda de la qualy del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año.

El Príncipe no pudo en el debut de los clasificatorios ante el francés Titouan Droguet (152°), quien despachó al chileno en poco más de una hora y media de partido por parciales de 6-4 y 6-3.

Nicolás Jarry dijo adiós en el debut del Abierto de Australia (Getty Images).

Si bien Jarry arracó con un juego regular, con el correr del trámite el europeo fue tomando el ritmo del partido. En el primer set, el nieto de Jaime Fillol sufrió un quiebre en el décimo juego lo que le permitió a Droguet llevarse la manga por 6-4.

En el segundo set, Jarry quebró de entrada y encendió la ilusión, sin embargo francés devolvió la ruptura en el segundo y cuarto juego lo que le permitió llevarse la manga y el partido por 6-3.

La mala racha de Nicolás Jarry

La racha negativa de Nicolás Jarry parece no tener fin. Tras su reciente eliminación en la clasificación del Australian Open 2026, el tenista nacional acumuló ocho torneos consecutivos sin conocer la victoria.

Su último festejo oficial se remonta al 4 de julio de 2025, cuando superó a João Fonseca en la tercera ronda de Wimbledon; desde aquel encuentro, el “Príncipe” ha caído en todos sus debuts, sumando una sequía que ya se extiende por más de medio año.