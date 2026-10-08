Este jueves, el tenista chileno conoció rival para debutar en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai.

Alejandro Tabilo, actual número 30 del ranking ATP, ya conoce rival para su estreno en el Masters 1000 de Shanghai. El tenista chileno, que avanzó directamente a la segunda ronda por su condición de cabeza de serie, enfrentará a un exTopTen.

Se trata del español Pablo Carreño Busta, 65° del mundo, quien consiguió una remontada ante el argentino Mariano Navone ( 47°) por 4-6, 7-5 y 6-3.

Tabilo y Carreño Busta se conocen

El duelo entre el chileno y el español tiene un antecedente reciente: Tabilo y Carreño Busta se han enfrentado en dos oportunidades, con una victoria para cada uno.

El último cruce se produjo este año en la primera ronda del Masters 1000 de Roma, donde el chileno se impuso con autoridad por 6-2 y 6-1 ante el exnúmero 10 del mundo.

TOKYO, JAPAN – OCTOBER 03: Alejandro Tabilo Of Chile celebrates a point against Denis Shapovalov of Canada during their Men’s singles match on day four of Kinoshita Group Japan Open at Ariake Tennis Park on October 03, 2026 in Tokyo, Japan. (Photo by Kenta Harada/Getty Images)

En caso de avanzar a la tercera ronda en Shanghai, Tabilo podría encontrarse con el canadiense Felix Auger-Aliassime, actual número 5 del ranking ATP.

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En el mismo sector del cuadro también aparecen el campeón defensor Valentin Vacherot, Casper Ruud y Rafael Jódar, mientras que un eventual cruce en semifinales podría ser ante Carlos Alcaraz, número 3 del mundo.

Cuándo juega Alejandro Tabilo en el Masters de Shanghai

El partido entre Jano y el hispano se disputará durante la madrugada de este sábado 10 de octubre, aunque todavía resta confirmar el horario.

Quién transmite a Alejandro Tabilo en el Masters de Shanghai

El choque por la segunda ronda y toda la acción del Masters 1000 de Shanghai, podrá seguirse en Chile a través de ESPN en televisión y en streaming por el plan premium de Disney+.