El tenista chileno salió del Top 30 tras la nueva actualización del Ranking ATP. Semana para el olvido tras la caída en Copa Davis.

La ATP actualizó este lunes su ranking mundial y la principal novedad para el tenis chileno la protagonizó Alejandro Tabilo. El zurdo sufrió un importante descenso luego de una semana para el olvido, marcada por su opaca participación en la serie de Copa Davis ante España.

‘Jano’ cayó cuatro posiciones y salió del Top 30, ubicándose ahora en el puesto 32° del escalafón. El descenso se produjo luego de que se le descontaran los puntos obtenidos por el título que conquistó el año pasado en el ATP 250 de Chengdú.

El movimiento en el ranking llega después de la pobre actuación de Tabilo en la serie ante España, donde cayó frente a Daniel Mérida en el primer punto y luego en el dobles. La llave terminó con un contundente 4-0 a favor del conjunto español en el Court Anita Lizana del Estadio Nacional, dejando al equipo de Nicolás Massú sin opciones de avanzar a las Finales de la Copa Davis.

En cuanto al resto de los chilenos, Cristian Garin subió un puesto y ahora aparece 132°, mientras que Tomás Barrios escaló dos posiciones para instalarse en el 137° lugar.

Por su parte, Matías Soto fue el que más posiciones perdió entre los nacionales. El tenista cayó nueve puestos y quedó ubicado en el casillero 246° del ranking ATP.

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Ranking ATP de los tenistas chilenos